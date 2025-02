Marco Odermatt a triplázásra hajt az alpesisí-vb-n

KILENC MAGYAR SÍELŐNEK szurkolhatunk a kedd délután kezdődő és jövő hét vasárnapig tartó alpesisí-vb-n. A férfiaknál Kékesi Márton, Leitgeb Richárd, Úry Bálint és Trunk Tamás, míg a nőknél Tóth Zita, Hozmann Szonja, Körtvélyesi Dóra, Polányi Lili, Majtényi Hanna indul a technikai számokban, vagyis műlesiklásban és óriás-műlesiklásban.

„Várom a világbajnokságot, mert ott óriás-műlesiklásban is rajthoz állhatok. A vb-n a nagy sínemzetek csak négy versenyzőt indíthatnak a világkupaversenyeken megszokott nyolc helyett, így jobb esélyem lesz a legjobb harmincba kerülni” – mondta a szövetség honlapjának Tóth Zita, aki az Európa-kupában stabil pontszerző műlesiklásban.

A mostani idényben már magyar színekben versenyez Leitgeb Richárd, aki a tél első felében egyre közelebb volt ahhoz, hogy bejusson a második futamba a világkupában. Az osztrák születésű sportoló bízik benne, hogy pályafutása első vb-jén jó kondíciók fogadják, és a rajtszáma is alacsonyabb lesz, így esély kínálkozik jó eredmény elérésére. Hetedik vb-jére készül Kékesi Márton, akinek eddigi legjobb szereplése egy 25. helyezés volt (2023, műlesiklás), amit szeretne Saal­bachban felülmúlni.

A legendás kitzbüheli lejtőtől légvonalban alig néhány tíz kilométerre lévő síparadicsomban 1991 után rendeznek ismét világbajnokságot. Annak az eseménynek a legnagyobb sztárjai talán a luxemburgi Marc Girardelli és a svájci Vreni Schneider voltak. Utóbbi honfitársa, Marco Odermatt pedig akár három aranyérmet is nyerhet az előttünk álló két hétben.

A még mindig csak 27 esztendős síző a vk-ban már most minden idők legtöbb futamgyőzelmet arató svájcija, aki a lesiklás és az óriás-műlesiklás címvédőjeként utazott el Ausztriába. Már két éve is az „óriás” legnagyobb specialistája volt, a lesiklásban elért sikere meglepetésnek számított. Ám azóta a leggyorsabb számban is tökélyre fejlesztette a képességeit, Wengenben már háromszor diadalmaskodott és Val Gardenában is volt már első. A pálya tűzésétől függően szuper-G-ben is meglesz az esélye a győzelemre.

A hölgyek között szintén erős a svájci csapat, Lara Gut-Behrami három számban is éremesélyes, ahogyan az egyre jobb formában lévő Corinne Suter is meglepetést szerezhet a gyors számokban, Wendy Holdener pedig a technikai számokban alkothat maradandót. Igaz, műlesiklásban a horvátok 21 éves fiatalja, Zrinka Ljutic az, akit a többieknek le kell győzni. Mikaela Shiffrin a vb előtti utolsó vk-fordulóban már visszatért sérülése után, természetesen az amerikaiak sztárját sem szabad leírni.

Ahogyan az olaszok két nagyágyúját sem, az összetett vk-t magabiztosan vezető Federica Brignone az óriás-műlesiklás mellett már lesiklásban és szuper-G-ben is honfitársa, Sofia Goggia fölé nőtt néhány futamon.

A favoritok között néhány egzotikus ország zászlajára is felfigyelhetünk. Lucas Pinheiro Braathen az egyéves szünete után nem norvég, hanem brazil színekben tért vissza. Édesanyja brazil, így az, hogy a dél-amerikaiak mennyire lelkesednek érte, nem meglepetés. A 18 éves Lara Colturi szintén óriási tehetség, őt az olasz szövetség nem akarta ennyire fiatalon elindítani a vk-ban, ezért olimpiai bajnok anyukájával úgy döntöttek, hogy ezentúl Albániát képviseli, leginkább az ügyességi számokban. A bolgár Albert Popov műlesiklásban, az új-zélandi Alice Robinson óriás-műlesiklásban érhet oda a legjobbak közé.

ALPESISÍ-VB, SAALBACH

Kedd: Csapatverseny, 15.15. Csütörtök: Női szuper óriás-műlesiklás, 11.30. Péntek: Férfi szuper óriás-műlesiklás, 11.30. Szombat: Női lesiklás, 11.30. Vasárnap: Férfilesiklás, 11.30.

Február 11., kedd: Női csapat kombináció, 10 és 13.15. Február 12., szerda: Férficsapat kombináció, 10 és 13.15. Február 13., csütörtök: Női óriás-műlesiklás, 9.45 és 13.15. Február 14., péntek: Férfi óriás-műlesiklás, 9.45 és 13.15. Február 15., szombat: Női műlesiklás, 9.45 és 13.15. Február 16., vasárnap: Férfiműlesiklás, 9.45 és 13.15