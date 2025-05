Más kávéház – Smahulya Ádám jegyzete

MEGKEZDŐDÖTT a Xabi Alonso-korszak a Real Madridnál, ám hogy ez meddig tart és mennyire lesz sikeres, nem lehet tudni. Első tesztnek mindjárt ott lesz a nyári klubvilágbajnokság, majd jön az első igazi vizsga, a 2025–2026-os idény. Kis túlzással teljesen új (siker)csapatot kell építenie. A sors fintora, hogy játékosként akkor, 2009-ben igazolt a királyiakhoz, amikor egy kimondottan erős Barcelonával kellett felvenni a versenyt a La Ligában, és most is hasonló a helyzet. Hansi Flick keze alatt új győzedelmes gárda formálódik a katalánoknál, Lamine Yamal pedig sokak szerint a következő évtized legnagyobb klasszisa lehet.

Eközben a Real Madridtól tavaly Toni Kroos, az idén Luka Modric személyében korszakos egyéniség távozott, és bizony egyiküket sem lesz egyszerű pótolni. Xabi Alonsóra vár a feladat, hogy rendbe tegye a most véget ért idényben gyengélkedő védelmet, fazont szabjon a csapatnak, és elöl is rendeznie kell a sorokat. Merthogy Kylian Mbappé és Vinícius Júnior között érezhetően nem volt tökéletes az összhang, és egyes pletykák szerint az öltözőn belüli hangulatnak sem tett jót a brazil és a francia támadó rivalizálása. Természetesen ez mind-mind téma volt a hétfői sajtótájékoztatón, amelyen csak úgy záporoztak a kérdések a 43 éves edző felé, és ezeknek a nagy része az említett problémákra várta a választ.

Bizonyára ő is tudja, mennyire nagy fába vágta a fejszéjét, arról nem is beszélve, hogy nagyon nehéz örökséget vesz át, elvégre Carlo Ancelotti a klub történetének legsikeresebb edzőjeként búcsúzott, és az előtte regnáló Zinédine Zidane is összesen két bajnoki címet és három Bajnokok Ligája-serleget nyert edzőként két madridi korszaka (2016–2018, 2019–2021) alatt.

Madridban ugyanakkor nagyon bíznak Xabi Alonsóban, s kétségtelenül mellette szól, hogy korábbi játékosaként tökéletesen ismeri a klubot, és olyan edzőktől tanulhatott, mint Luis Aragonés, Rafael Benítez, José Mourinho, Vicente del Bosque, Josep Guardiola, na meg persze Ancelotti. Arról se feledkezzünk meg, hogy a 2023–2024-es idényben bajnoki címet és Német Kupát nyert a Leverkusennel, az Európa-ligában pedig döntőbe vezette a csapatot, a most véget ért évadban viszont meg kellett elégednie a második hellyel, a BL-nyolcaddöntővel és a kupaelődöntővel. Persze lehetett azzal érvelni Németországban, hogy a Leverkusennel ez is erőn felüli teljesítmény, ám Madridban már nincs kifogás, ott csak a győzelem elfogadható. A legjobban egykori csapattársa, Toni Kroos ragadta meg a lényeget, amikor azt üzente: „A Real Madrid nem a Leverkusen, de ezzel Xabi is tökéletesen tisztában van.”

