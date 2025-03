Pedrivel és új termékkel lép szintet a BioTechUSA és az FC Barcelona partnersége

Iso Whey Zero FC Barcelona edition: jön a katalán krém ízű fehérjepor

A BioTechUSA-cégcsoport és az FC Barcelona többéves együttműködésének új mérföldköveként köszönthetjük a katalán krém ízű Iso Whey Zero fehérjeport, mely egyedi csomagolásában is tiszteleg a két brand partnersége között. Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő gyártójának és forgalmazójának új ízben piacra kerülő fehérjéje azonban nemcsak a futballcsapat színeit megidéző külsőjében, hanem összetételében is kiemelkedő minőséget nyújt, a legmagasabb fogyasztói igényekhez igazítva.

Ínycsiklandó íze és tökéletesen krémes állaga mellett a teljes értékű, optimális aminosav profillal rendelkező, gyors felszívódású termék, a legjobb minőségű, ultra-tiszta, natív fehérjéből készül, melynek kimagasló hatékonyságát és tisztaságát laboratóriumban tesztelték. Teszi mindezt ráadásul kompromisszumok nélkül: cukor és gluténmentesen, csökkentett laktóztartalommal és hozzáadott glicin nélkül, így tökéletes választást jelenthet a diétázók és a vegetáriánusok számára is. A megújult terméket bár a legnagyobb bajnokok is szívesen választják – de épp úgy tökéletes azoknak is, akik a saját ligájukban akarnak a legjobbak lenni.

Pedrit egyéniben is leigazolja a BioTechUSA

A még csak 22 éves Pedri karrierútja és szellemisége sok hasonlóságot mutat a BioTechUSA filozófiájával, aki ráadásul az FC Barcelonában és a spanyol válogatottban is meghatározó, klubjában és nemzeti együttesében is kimondottan sikeres játékos. A BioTechUSA-val való együttműködésben Pedri képviseli majd azokat az értékeket, melyek a vállalat és sportoló számára is kiemelten fontosak: a mozgás szeretetét, az elszántságot és azt az akaraterőt, mely segít abban, hogy az egyén mindig elérje egyéni céljait, legyen szó fogyásról, életmódváltásról – vagy akár a spanyol bajnoki címről.

Pedri tehetsége már korán megmutatkozott, első felnőtt csapatában, a Las Palmasban mindössze 16 évesen rúgta első gólját, ezáltal nem csupán a csapat, hanem a spanyol másodosztály legfiatalabb gólszerzője lett. 2020-ban, mindössze 17 évesen mutatkozott be a katalán csapatban a spanyol első osztályban és még abban az évben pályára lépett a Bajnokok Ligájában is. A spanyol válogatottban is korrekorder: 16 és fél évesen ő volt a nemzeti együttes történetének legfiatalabb tagja, aki Európa Bajnokságon képviselte Spanyolországot. Mára pedig klubjában és nemzetközi szinten is meghatározó játékos, aki ha így folytatja, valódi klublegendává is válhat – ebben pedig termékeivel és szakértelmével segíti majd a BioTechUSA Pedrit.