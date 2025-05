A Barcelona spanyoljáról áradozott a Real Madrid korábbi klasszisa

Ilyen is ritkán van: a Real Madrid egykori klasszisa a Barcelona játékosáról áradozott. Bár a katalánok kapcsán mostanában Lamine Yamalt és az Aranylabdára is esélyesnek tartott Raphinhát szokás dicsérni, Toni Kroos Pedrit méltatta a saját podcastjében. A tavaly visszavonult 35 éves középpályás 2014 és 2024 között, tíz évig futballozott a Real Madridban, a bajnoki címet négyszer, a Bajnokok Ligáját öt alkalommal nyerte meg a királyiakkal. A posztján a világ egyik legjobbja volt, nagyszerűen látott a pályán, így ha valaki, akkor ő biztosan meg tudja ítélni, hogy mennyire jó játékos a még mindig csak 22 éves Pedri.

„A posztján ő most a világ legjobbja – jelentette ki a Marca által idézett Toni Kroos. – Megítélésem szerint fontosabb láncszeme a csapatnak, mint Lamine Yamal, Raphinha vagy Lewandowski. Ő az, aki ha nincs a pályán, akkor a csapat biztosan megérzi a hiányát. Nem csak gólokat szerez és gólpasszokat ad, de rendre megoldja a problémás helyzeteket. Azon kevés középpályások egyike, akik kis helyen is ki tudják cselezni az ellenfelet, ebben az idényben is elképesztő számokat produkál. A mérkőzés bármely szakaszában nagyon sokat tud segíteni. Korábban testközelből is megtapasztalhattam, mennyire jó játékos. Azt hittem, meg tudom állítani, mert nem tűnik gyorsnak, de könnyedén kicselezett. Még szabálytalanul sem tudtam megfékezni. Nem olyan, mint Messi, akinek már a mozgásán látszik, hogy mennyire gyors. Ő lassabbnak tűnik, pedig egyáltalán nem az.”

Pedri klasszisára kedd este, az Internazionale elleni BL-elődöntő-visszavágón is nagy szüksége lesz a Barcelonának, amely aztán hétvégén a Real Madrid ellen lép pályára az idény utolsó el Clásicóján.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉS

Április 30., szerda

Barcelona (spanyol)–Internazionale (olasz) 3–3

VISSZAVÁGÓ

Május 6., kedd

21.00: Internazionale (olasz)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!