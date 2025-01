Nincs meglepetés, Barca–Real döntőt rendeznek a spanyol Szuperkupában

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

REAL MADRID–MALLORCA 3–0 (0–0)

Dzsidda, King Abdullah Sports City. Vezette: De Burgos.

REAL MADRID: Courtois – L. Vázquez, Tchouaméni (Asencio, 55.), Rüdiger, F. Mendy – Valverde (Ceballos, 75.), Camavinga – Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior – Mbappé. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

MALLORCA: Greif – Maffeo, Valjent, Raíllo (Copete, 34.), Mojica – Sergi Darder (Aszano, 70.), Mascarell, Morlanes (Samú Costa, 70.), Dani Rodríguez (Abdón, 81.) – Larin (Navarro, 70.), Muriqi. Vezetőedző: Jagoba Arrasate

Gólszerző: Bellingham (63.), Valjent (90+3. – öngól), Rodrygo (90+5.)

A másik elődöntőben:

Athletic Bilbao–Barcelona 0–2 (Gavi 16., Yamal 52.)

DÖNTŐ

Január 12., vasárnap

20:00: Barcelona–Real Madrid – élőben az NSO-n!

ÖSSZEFOGLALÓ

Gól nélkül zárult a spanyol Szuperkupa második elődöntőjének első félideje. A Real Madrid és a Mallorca összecsapását a várakozásoknak megfelelően a madridiak kezdték nagyobb elánnal. Dominik Greifnek, a Mallorca szlovák kapusának már az első tíz percben is bőven akadt dolga. A Real Madrid balhés klasszisa, Vinícius Júnior is hamar emberére akadt Pablo Maffeo személyében. A brazil és a spanyol összecsapásai azonban nem érték el a játékvezető ingerküszöbét, mindketten lehozták lap nélkül a találkozót. Apróbb helyzetekig a Mallorca is eljutott az első játékrész során, ám a kanadai Cyle Larin egyszer sem találta el a madridiak kapuját.

A második félidő mallorcai lehetőséggel indult, aztán az első negyedóra után megszületett a mérkőzés első gólja, ami sokáig úgy tűnt, hogy az utolsó is lesz. A 63. percben előbb Rodrygo találta el a kapufát, majd Kylian Mbappé lövését védte Greif. A kipattanó újra madridi lábra került, Jude Bellingham pedig nem hibázott 6 méterről. Az angol játékos lövése annak ellenére talált utat a hálóba, hogy legalább négy védő próbált blokkolni. Az utolsó percekben a Mallorca már nem tudott felérni az ellenfél kapuja elé, ellenben a madridiak több lehetőséget is elpuskáztak. A meccs a hosszabbítás perceiben dőlt el végleg. Előbb a 93. percben a Mbappé elől menteni igyekvő Martin Valjent lábáról került a labda a saját kapujába, majd a 95. percben Rodrygo közeli lövésével alakult ki a 3–0-s végeredmény.

PERCRŐL PERCRE