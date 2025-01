A Bilbao legyőzésével jutott be a spanyol Szuperkupa döntőjébe a Barcelona

SPANYOL SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ

ATHLETIC BILBAO–BARCELONA 0–2 (0–1)

Dzsidda, King Abdullah Sports City. Vezette: Ortiz

BILBAO: Unai Simón – Lekue (De Marcos, 63.), Vivian, A. Paredes, Berchiche – Prados Díaz (Vesga, 63.), Jauregizar – I. Williams, U. Gómez (A. Djaló, 80.), Berenguer (N. Sorrano, 73.) – Guruzeta (N. Williams, 63.). Vezetőedző: Ernesto Valverde

BARCELONA: Szczesny – Koundé, Cubarsí, I. Martínez, A. Balde (Gerard Martín, 83.) – M. Casadó (E. García, 83.), Pedri – Yamal (Fermín López, 63.), Gavi (F. Torres, 73.), Raphinha – Lewandowski (F. de Jong, 73.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Gavi (16.), Yamal (52.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A spanyol Szuperkupa Szaúd-Arábiában zajló négyes döntőjébe az Athletic Bilbao, a Barcelona, a Mallorca és a Real Madrid jutott be. A szerdai esti, első elődöntőt a Bilbao és a Barcelona vívta egymással Dzsiddában.

A kezdés előtti percekben érkezett a hír, hogy a Barcelona engedélyt kapott arra, hogy Dani Olmo és Pau Víctor is pályára léphessen a Szuperkupában, de a két játékos egyike sem került be a mai meccskeretbe. Szintén kimaradt a katalánok keretéből Ansu Fati, de a túloldalon is volt egy nagyobb hiányzó, igaz, Nico Williams legalább a kispadon ott volt.

A találkozó első helyzetét Raphinha hagyta ki a 4. percben. De nem sokáig szomorkodhattak a katalánok, akik a 17. percben Alejandro Balde passza után Gavi találatával szerezték meg a vezetést. A félidő további részében főleg a Bilbao előtt adódtak lehetőségek, Inaki Williams azonban a gólok helyett a kihagyott helyzetek terén jegyezhetett klasszikus mesterhármast…

A második félidő elején gyorsan eldöntötte a lényegi kérdéseket a Barcelona. Az 52. percben Lamin Yamal lőtte a kapu közepébe a labdát. Majd két perc múlva Robert Lewandowski is betalálhatott volna, de a lengyel négy méterről a kapu mellé lőtt. A hajrában a Bilbao könnyedén kiegyenlíthetett volna, csakhogy a 82. percben Óscar de Marcos és a 86. percben Inaki Williams is lesről talált be. Igaz, utóbbi esetben csak a sokadik lassítás után lehetett pontosan megállapítani azt, hogy a labda nem Frenkie de Jong lábáról került a spanyol támadó elé. Az, hogy a Barcelona ellenfele a Mallorca vagy a Real Madrid lesz, a csütörtöki elődöntőben dől el. 0–2

A másik elődöntőben

Január 9., csütörtök

20.00: Real Madrid–Mallorca – élőben az NSO-n!