Miközben Ronaldo árulja a Valladolidot, Nikitscher után Bardi is várólistára kerülhet

Bár Víctor Meseguert már korábban kölcsönadta a Valladolid a másodosztályú Santandernek, ez még nem volt elegendő ahhoz, hogy a kecskeméti Nikitscher Tamás szerződtetését engedélyezze a La Liga a klubnak. Ráadásul közben a legfrissebb hírek szerint – erről ír például a cadenaser.com – a Valladolid a korábban öt évet a Levantéban futballozó, a héten a török Trabzonsporral szerződést bontó, 69-szeres északmacedón válogatott Enisz Bardiért is bejelentkezett, sőt, állítólag szóban meg is egyeztek a támadó középpályással, de lehet hallani a szintén spanyol élvonalbeli Rayo Vallecano és a Leganés érdeklődéséről, valamint egy török ajánlatról is. Nem beszélve arról, hogy múlt héten korábbi klubja, az Újpest FC internetes szurkolói fórumaiban is felbukkant a neve a lehetséges kiszemeltek között…

Ám Bardira is ugyanaz érvényes, mint Niktscherre: amíg nem lesz távozó a klubnál, nem regisztrálhatják. Ez attól függetlenül is igaz, hogy spanyol forrásaink szerint Bardi regisztrációja annyival egyszerűbb, hogy ő ingyen igazolható és csak fél évre írna alá, így nem vizsgálják az átigazolás szempontjából a klub hosszabb távú pénzügyi tervét. Viszont ő is csak akkor regisztrálható, ha egy hasonló fizetésű játékos távozik a keretből. Ez lehetne például a brazil Kenedy, aki a hírek szerint a legmagasabb fizetést kapja a klubtól, ám csupán hét percet játszott ebben az idényben.

Hogy hogyan alakul a Valladolid jövője és tud-e igazolni a télen, most még kérdéses, de spanyol kollégák szerint a klub jelenlegi működése katasztrofális, függetlenül attól, hogy sikerül-e Nikitschert, illetve más erősítésnek kiszemelt játékost regisztrálni vagy sem.

FRISSÍTÉS

A Real Valladolid csütörtök délután bejelentette César de la Hoz távozását, és ez már elegendő lehet Nikitscher Tamás regisztrálásához.