Emiatt csúszik Nikitscher átigazolása! Pedig három és fél éves szerződés várja Valladolidban

Múlt héten a Nemzeti Sport számolt be arról, hogy Nikitscher Tamás átigazolási ügyében a Kecskemét megegyezett a spanyol élvonalbeli Valladoliddal, de a középpályás addig nem utazhat el a spanyol klubhoz, amíg a La Liga jóvá nem hagyja az átigazolást. Most a La Colina De Nervión és az eldesmarque.com spanyol oldalak részletekbe menően foglalkoznak az üggyel, kifejtik, min múlik Nikitscher átigazolása, és közben az is kiderül, hogy a magyar válogatott középpályást három és fél éves szerződés várná Spanyolországban.

Miközben Nikitscher Tamás kedden elutazott a Kecskemét törökországi edzőtáborába, a spanyol sajtóban kifejtik, min múlik a középpályás átigazolása, minek kell történnie ahhoz, hogy a La Liga engedélyt adjon a Valladolidnak a 25 éves, hatszoros válogatott középpályás szerződtetésére.