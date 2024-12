Laporta megtalálta a megoldást, az FC Barcelona mégis regisztrálhatja Dani Olmót – sajtóhír

A két sportlap egybehangzó beszámolója szerint Joan Laporta már egy ideje kacérkodott a VIP-helyek értékesítésével, és most sikerrel is járt: ennek köszönhetően a katalán klub azonnal 100 millió euróhoz jut, így elvben hamarosan regisztrálhatja a keretébe Dani Olmót és Pau Víctort is. A sportlap úgy tudja: a katalán klubnak arab cégek dobnak mentőövet, közülük már többel is mindenben megállapodott Laporta. Csak az hiányzik, hogy a cégek ki is fizessék az említett 100 millió eurót, amely megoldhatja a két játékos regisztrációját. Ráadásul ez által az elmúlt években állandó pénzügyi gondokkal küzdő klub újra visszatérhet az 1:1-es szabályhoz is, ami szintén nagy lökést jelentene a jövőre nézve.

Az FC Barcelonához közel álló egyéb források ugyanakkor úgy értesültek: Laporta valóban Dubajban tárgyal, és meg is állapodott a cégekkel, de ez az összeg még mindig nem elégséges ahhoz, hogy lehetségessé váljon Dani Olmo és Pau Víctor regisztrációja. A klub elnöke ezért továbbra is dolgozik, és reméli, hogy vasárnapig sikerül megszerezni a még hiányzó összeget a boldogsághoz.

A Mundo Deportivo arról is írt, hogy amennyiben mégsem sikerülne előteremteni a szükséges összeget, akkor nem kizárt, hogy a Barcelona egy újabb kölcsönhöz folyamodik, és az igazgatóság garanciájával ebből egészíti ki a hiányzó tőkét.

Mint ismert, a katalán együttes az idény kezdetére elérte, hogy regisztrálhassa keretébe a Lipcsétől szerződtetett Dani Olmót, az engedély azonban csak december 31-ig érvényes. A Barcelona bírósághoz fordult, pénteken viszont elutasították a beadványt és helyben hagyták a liga döntését: azaz Dani Olmo 2025. január 1. és június 30. között nem léphet pályára a katalán klubban, az indoklás szerint azért, mert a Barca továbbra sem tudott megfelelni a pénzügyi szabályoknak.

Laporta mostani eredményes ténykedése, és a közel-keleti befektetők azonban megoldást jelenthetnek a problémákra – már amennyiben tényleg sikerül megszerezni a szükséges pénzt és ezt időben meg is kapja a klub.