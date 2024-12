A Valencia menesztette Rubén Baraját – hivatalos

A Valencia 18 forduló után csak a La Liga utolsó előtti helyén áll – igaz, egy meccsel kevesebbet játszott –, és legutóbbi öt bajnokiján nyeretlen maradt. Az együttes vasárnap, az Alavés ellen játszott 2–2-es döntetlent hazai pályán, és úgy tűnik, ez az eredmény pecsételte meg a szakember sorsát.

Rubén Baraja távozása amúgy már régóta a levegőben lógott, a klub azonban csak hétfőn jelentette be hivatalosan is a távozását. A Valencia a hivatalos honlapján kiadott közleményben úgy fogalmazott, hogy a klub mindig is hálás lesz Baraja elkötelezettségéért és szenvedélyességéért, és a legjobbakat kívánja számára a jövőben. „Az idei bajnokságban mutatott dinamika olyan döntést igényelt, amelyet nagyon nehéz volt meghozni, de a helyzet megfordítása és a jobb eredmények elérése érdekében született meg” – olvasható a közleményben.

Baraja játékosként 2000 és 2010 között szerepelt a Valenciában, és egyebek mellett részese volt két elveszített Bajnokok Ligája-döntőnek és két bajnoki címnek is. Edzőként 2023-ban került a Valencia élére, összesen 78 meccsen vezényelte az együttest – ebből 26-ot megnyert, és 32-t elveszített.

Spanyol sajtóhírek szerint Baraja távozása után Quique Sánchez Flores ülhet le a Valencia kispadjára. Az 59 éves szakember 2005 és 2007 között már irányította a csapatot, legutóbb pedig a 2023–2024-es idényben a Sevillánál dolgozott.

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Real Betis–Rayo Vallecano 1–1 (Isco 38. – 11-esből, ill. Palazón 51.)

Las Palmas–Espanyol 1–0 (S. Ramírez 67.)

Leganés–Villarreal 2–5 (S. Cissé 6., Raba 33. – 11-esből, ill. T. Barry 16., 45+2., 65. – a másodikat 11-esből, Moreno 90+2. – 11-esből, Cabanes 90+8.)

Kiállítva: Ó. Rodríguez (58., Leganés), Sáenz (77., Leganés)

Valencia–Alavés 2–2 (Rioja 70. – 11-esből, D. Gómez 90+8., ill. C. Martín 7., Jordán 88. – 11-esből)

Real Madrid–Sevilla 4–2 (K. Mbappé 10., Valverde 20., Rodrygo 34., Brahim Díaz 53., ill. I. Romero 35., Lukébakio 86.)

Szombaton játszották

Getafe–Mallorca 0–1 (Larin 53. – 11-esből)

Celta Vigo–Real Sociedad 2–0 (P. Durán 40., 45+1.)

Osasuna–Athletic Bilbao 1–2 (Torró 25., ill. Guruzeta 31., Berenguer 74.)

FC Barcelona–Atlético Madrid 1–2 (Pedri 30., ill. De Paul 60., Sörloth 90+6.)

Pénteken játszották

Girona―Valladolid 3–0 (D. López 31., Abel Ruiz 39., Danjuma 82.)