A Girona könnyedén győzött a Valladolid ellen a La Ligában

Alapvetően két rossz formában lévő csapat találkozott egymással a 18. forduló nyitányán, hiszen a Girona a legutóbbi hat tétmérkőzésén nem tudott nyerni, míg a Valladolid bár legutóbb legyőzte a Valenciát, de az ezt megelőző hat mecséből ötöt is elveszített. Most azonban nem volt kérdés, hogy a Girona nyer: az első félórát még kihúzta a Valladolid, ám a 31. percben David López betalált. Nyolc perccel később Abel Ruiz is feliratkozott a góllövők közé, ezzel 2―0-ra alakítva az eredményt.

A második félidőben is a Girona veszélyeztetett, egymás után alakultak ki a helyzetek a Valladolid kapuja előtt, mígnem a 82. percben Arnaut Danjuma megszerezte csapata harmadik gólját is, a vendégek észt kapusa, Karl Hein csak hozzáért a labdához, hárítani nem tudott. Az eredmény ezt követően már nem változott, a Girona tavalyi formáját idézve győzte le nagyon simán a Valladolidot. 3―0

SPANYOL LA LIGA,

18. FORDULÓ

Girona―Valladolid 3–0 (D. López 31., Abel Ruiz 39., Danjuma 82.)