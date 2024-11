Vinícius Júnior: Három-négy embert már börtönbe juttattunk

Vinícius Júnior jelenleg a brazil válogatott tagjaként készül a kedd esti, Uruguay elleni világbajnoki selejtezőre, de a támadóval a brazil szövetség előtte még interjút készített, amiben sok szó esett a rasszizmus elleni harcról, s elárulta, milyen eredményeket értek el ebben.

„Az elmúlt három hónapban három-négy embert már börtönbe juttattunk, sikerült elérnünk, hogy megfizessenek az elkövetett bűncselekményért – idézi a 24 éves csatár szavait a Marca. – Az ilyen bűnesetek számát tovább tudjuk csökkenteni, mivel még egy rasszista is fél kimondani ilyen dolgokat, amikor veszi a kamera. Jó úton haladunk. Spanyolországban játszom, ahol sokat szenvedtem és szenvedek még most is, de természetesen egyre kevesebbet a klubok és azon emberek segítségének köszönhetően, akik harcolnak a rasszizmus ellen.”

A Real Madrid játékosa elmondta, tudja, milyen fontos szerepe van ebben a harcban, de egyedül ehhez kevés.

„Mindig azt mondom, hogy ez mindenkinek a harca, hiszen én egyedül nem bírok el mindennel, amivel a fekete embereknek szembe kell nézniük. Viszont tudom, mekkora hatással lehetek, és hogy felszólalhatok mindazokért, akik félnek. Boldog vagyok, hogy segíthetek, ám emellett minden segítség jól jön. A feketék régóta szenvednek, és ennek most már véget kell vetni. A FIFA-val és a brazil szövetséggel együtt mi, játékosok elég erősek vagyunk a harchoz, úgyhogy folytatnunk kell, hogy a jövőben a gyerekeknek szebb élete legyen” – nyilatkozta a labdarúgó.

Viníciust több rasszista támadás is érte már pályafutása során. Talán a legismertebb ügy a tavaly májusi, 1–0-ra elveszített valenciai bajnoki mérkőzés volt, amelyen számos inzultus érte a támadót. Az eset óriási visszhangot váltott ki a nemzetközi sajtóban, s a két csapat vezetőedzője, Carlo Ancelotti és Rúben Baraja mellett többek között Vinícius klub- és honfitársai, a brazil szövetség első embere és a La Liga elnöke, Javier Tebas is felszólalt és kiállt a brazil futballista mellett.