Tündérmeséből horrorfilm – Judi Ádám jegyzete

KELLEMETLEN PERCEKET ÉLTEK ÁT a Real Madrid öltözőjében az ott tartózkodók a Liverpool elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés után, ami nem is csoda, hiszen a madridiak abban a versenysorozatban szenvednek, amelyben a legjobban fáj nekik a kudarc. Hihetetlen, de a csapat az eddigi öt fordulóban csupán kétszer nyert, három vereséget szenvedett, így az első nyolcba kerülés szinte már elképzelhetetlen, s lassan oda jutunk, hogy a rekordgyőztes örülhet, ha a huszonnégybe, azaz a rájátszásba jut.

A Real Madrid június elsején megnyerte a

BL-t, november végére a szakadék szélére került. Mi történhetett? Az elmúlt öt év legnehezebb időszakát éli a klub, s ezt nemcsak az eredmények mondatják velünk, hanem más egyéb is. Tény, Toni Kroos karrierje legjobb idénye után vonult vissza a nyáron, hiánya sokkal nagyobb csapás, mint amennyi pluszt adna a csúcsformában lévő Kylian Mbappé érkezése. Csakhogy az a csúcsforma elég messze van…

Sokéves huzavona után került a nyáron Madridba, valódi tündérmesének indult, ám inkább horrorfilmhez hasonlít, amit eddig látunk tőle. Nem kérdés, Kylian Mbappé válságban van, a Liverpool ellen a mezőny legrosszabb teljesítményét nyújtotta, büntetőt hibázott, a tizenegyes előtt ijedtség látszott az arcán − önbizalom-hiányos futballista benyomását keltette. A Real Madridba kerülésével világbajnok létére is hatalmas nyomás nehezedik rá, ráadásul idegen poszton, középcsatárként kellene megváltania a világot. A PSG-től egyéni csúcsot jelentő 44 góllal búcsúzott, a szurkolók azt várták, hogy innen folytatja Madridban, ehelyett rekordmennyiségű les, pontatlan passz, sikertelen csel és gyenge teljesítmény jellemzi. Mindezek ellenére csapattársai kiállnak mellette, s egyöntetűen azt mondják, hogy a 25 éves csillag előbb-utóbb robbant.

Erre várunk még. Tény ugyanakkor, hogy a sérülések is nehezítik a madridiak helyzetét, a Liverpool ellen öt alapember hiányzott, Daniel Carvajal és Éder Militao az egész idényt kihagyja keresztszalag-szakadása miatt, Aurélien Tchouaméni, Rodrygo és Vinícius Júnior néhány héten belül visszatérhet, David Alaba több mint egy éve bevethetetlen, ráadásul Eduardo Camavinga is megsérült az Anfieldben. A keret szűkös, a védelem közepén és jobb oldalán hatalmas problémák mutatkoznak, erőnlétileg sincsenek jó állapotban a játékosok. Luka Modric szerint a Bajnokok Ligáját nem most kell megnyerni, de ha a Real Madrid így folytatja, május 31-én sem lesz rá sansza…

Igaz, többször láttunk már csodát a királyiaktól a BL-ben − s ha Kylian Mbappé formába lendül, esély nyílhat a következőre.

Csak ahhoz tovább kell jutni…

