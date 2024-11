NS-jótékonyság: Puskás Ferenc unokája és dédunokája is segít a valenciai árvíz károsultjainak

RÉKA DAMBORENA PUSKÁS, Puskás Ferenc unokája, valamint dédunokája, Ane de Juan Damborena már több mint egy hete gőzerővel dolgozik azért, hogy segítsen a valenciai árvízkárosultaknak. Október végén a DANA nevű időjárási jelenség óriási pusztítást végzett Valenciában és a környékén, a heves esőzésekkel és áradásokkal járó katasztrófa során kétszázhúszan életüket vesztették, csaknem százan eltűntek, és rengeteg a károsult. Puskás Ferenc dédunokája, Ane is a városban lakik valenciai párjával, Mateóval, így testközelből tapasztalhatta meg, mekkora károkat okozott az árvíz. Az utóbbi napokban a Valencia legendás stadionjában, a Mestallában ő és az édesanyja önkéntesként segít a károsultaknak.

„Ana a belvárosban él, és minket is meglepett, hogy a DANA milyen súlyos károkat okozott az egész régióban – mondta a Nemzeti Sportnak Réka Damborena Puskás. – Emlékszem, hat órakor kezdődött a vihar, Ana épp akkor ért haza a munkából. Nyolc óra körül pedig hallottuk a riasztásokat, akkor már mi is eléggé megrémültünk. Elkezdtük figyelni a híreket, és ekkor tudatosult bennünk, mekkora a baj, és hogy az árvíz mekkora pusztítást végzett a környéken. Az utóbbi napokban a segítségnyújtásra összpontosítunk. A Mestallában kamionokat pakolunk, amelyek az árvíz által leginkább sújtott területre visznek élelmet és csomagokat. A borzalmas helyzet közepette is jó volt látni, ahogyan az emberek összefogtak, fiatalok és idősek együtt takarítják az utakat, és segítenek a rászorulóknak. Szombaton részt vettünk egy demonstráción, bízva abban, hogy hamarosan javul a helyzet. Bár sok helyen azt olvasni, már nincs szükség segítségre, élelemre, de ez egyáltalán nem igaz. Sokan még mindig sürgős segítségre szorulnak. Az biztos, hogy egyelőre a helyiek tesznek a legtöbbet azért, hogy jobb legyen a helyzet.”

A napokban a médiában több híresség, köztük a 46-szoros spanyol válogatott kapus, Santiago Canizares, a kiváló spanyol teniszező, Carlos Alcaraz és a huszonkétszeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal is a támogatásáról biztosította a károsultakat. Utóbbiról a napokban keringett egy kép az interneten, amint gumicsizmában takarítja a sárral borított valenciai utcákat, de mint kiderült, a fotó nem idén készült, hanem még 2018-ban Mallorcán. A Barcelona Európa-bajnok csatára, Ferran Torres (a jobb oldali képen balra) viszont valóban önkéntesként takarította az utcákat Valenciában, a Real Madrid pedig egymillió eurót adományozott a károsultaknak.