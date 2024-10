Kiütötte a Leganés a Celtát

Az igen eseménytelen első játékrészt követően a hazaiak megtalálták a játékukat, aminek az 59. percben lett meg az eredménye. Először Diego García szép megoldásával szerezte meg a vezetést a fővárosi gárda, majd nem sokkal később Darko Brasanac és Sergio González is betalált, amivel be is biztosította a Leganés a győzelmét.

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

Leganés–Celta Vigo 3–0 (D. García 59., Brasanac 78., S. González 83.)

KÉSŐBB

16.15: Getafe–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Osasuna (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Mallorca–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Valladolid–Villarreal 1–2 (Sylla 60. – 11-esből, ill. Barry 29., Ayoze Pérez 84.)

Rayo Vallecano–Alavés 1–0 (Sivera 80. – öngól)

Kiállítva: Mumin (22., Rayo)

Las Palmas–Girona 1–0 (Álex Múnoz 42.)

Kiállítva: Juan Carlos (78., Girona, a kispadról)

Real Madrid–Barcelona 0–4 (Lewandowski 54., 56., Yamal 77., Raphinha 84.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Sevilla 0–2 (Lukebakio 20., 45.)



Hétfő

