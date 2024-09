Magyar céggel kötött partneri együttműködést a Barcelona

A Barcelona-múzeumba belépve egyből meggyőződhettünk arról, hogy a klub még mindig hatalmas tisztelettel kezeli korábbi magyar legendáit. A Camp Nou átépítése miatt a létesítmény a stadionból átmenetileg kicsit arrébb költözött, modernebb, interaktívabb lett, és szinte egyből egy nagy Kubala László-képpel találkozik az, aki ellátogat oda. Később pedig, egy interaktív felületen a klub legnagyobb legendáiról lehet némi információt olvasni egy érintőképernyő segítségével – mondanunk sem kell, itt a négyszeres bajnok Kubala mellett Kocsis Sándort is megtalálhatjuk. A Kocsishoz hasonlóan szintén kétszeres spanyol bajnoki aranyérmes Czibor Zoltán viszont sajnos nem szerepelt az alkalmazásban. „A Barcelona mindig is különleges kapcsolatot ápolt Magyarországgal ­– válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére a klub. – Nagyszerű játékosokat és edzőket köszönhetünk a magyaroknak, nemcsak a futballcsapat, hanem a többi szakág is. Kubala, Czibor és Kocsis voltak a Barca legnagyobb magyar klasszisai, elképesztően tehetséges labdarúgók voltak. Az ötvenes-hatvanas években meghatározó szerepet töltöttek be a klub akkori aranykorszakában, és ezt az örökséget mindenképpen szeretnénk megőrizni és átadni a fiatalabb generációnak a klub múzeumában.”