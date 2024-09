Carlo Ancelotti a 300. Real Madrid-mérkőzése előtt: Nincs lejárati időm

Kedden 21 órától a Deportivo Alavést fogadja a Real Madrid, s az olasz trénernek ez lesz a 300. mérkőzése a királyi gárda kispadján. Carlo Ancelotti 2013 és 2015 között 119 találkozón irányította a „habfehéreket”, akikhez 2021 nyarán tért vissza, azóta pedig 180 összecsapáson van túl.

„Mázlista vagyok, hogy ennyi nagy klub edzője lehetettem, mint például a Milan, amellyel különleges a kapcsolatom, hiszen ott játékosként is megfordultam – idézte a 65 éves edző szavait a spanyol As a bajnoki előtti sajtótájékoztatóról. – De a Real Madrid a világ legjobb klubja, ehhez kétség sem fér. Háromszázadik alkalommal ülni a kispadján... Nem mondom, hogy ez kész csoda, de majdnem!”

Ezt követően szóba került, hogy egyre többen merülnek ki a sűrű versenynaptár miatt, így adódott a kérdés, tudja-e már, mikor vonul vissza.

„Szeretem a munkámat, és ezt a fajta fáradtságot nem lehet összehasonlítani a játékosokéval, akik fizikailag fáradhatnak el, ami valódi probléma. Én maximum mentálisan merülhetek ki, azonban egyáltalán nem vagyok kimerült. Persze van rajtam nyomás, van felelősségem, de ezt imádom. Nincs lejárati időm, itt vagyok, és szeretnék még évekig itt maradni” – árulta el Ancelotti.

Sok mindenről szó esett a sajtótájékoztatón, mint a tréner elmondta, Jude Bellinghamnek másfajta vállproblémája van, mint tavaly, de nem sérült, tud játszani, viszont óvnia kell a vállát. Daniel Carvajal szintén nem sérült, csak izomfáradtsággal küszködik, ezért nincs ott a keddi meccskeretben – pár napot pihen, vasárnap, az Atlético Madrid elleni derbin már bevethető lesz. Eduardo Camavinga – aki még augusztus közepén szenvedett kisebb térdsérülést – csütörtökön már a csapattal fog edzeni, és szintén játékra alkalmas lesz a hétvégi rangadón. Dani Ceballos felépülése jól halad a bokasérülése után, hétfőn végzett először futómunkát. Aztán a tréner megemlítette a nagy rivális Barcelona vasárnap megsérült német kapusát is.

„Nagyon sajnálom, hogy egy olyan fontos játékos, mint Ter Stegen, aki a világ egyik legjobb kapusa, megsérült. Remélem, mielőbb visszatérhet a pályára – közölte Ancelotti, majd beszélt még a saját játékosairól is. – Szükségünk van rá, hogy rotáljuk a csapatot, és vannak is friss embereink, mint Vinícius, Mendy, Rüdiger vagy Lucas Vázquez.”

Ferland Mendyről még azt is elmondta az ötszörös BL-győztes edző, hogy a francia védő meghosszabbította a szerződését, aminek nagyon örül. Emellett a Real Madrid bajnoki veretlenségi sorozatáról is kérdezték: kedden lesz napra pontosan egy éve, hogy a blancók legutóbb kikaptak a La Ligában – akkor az Atlético Madrid 3–1-es sikert aratott felettük. A címvédő madridi csapat azóta 38 meccsen nem talált legyőzőre, és látótávolságon belülre került a Barca vonatkozó rekordja, amikor a katalánok 2017. április 15. és 2018. május 13. között 43 bajnoki találkozón nem szenvedtek vereséget.

„Ha nem tudsz nyerni, legalább ne kapj ki, mert a döntetlen is jobb érzéssel tölt el, mint a vereség. Persze az is igaz, hogy néha a vereség lehetőség ad a fejlődésre. Az eddigi fantasztikus sikereink – főleg az előző idény, amikor megnyertük a BL-t és a bajnokságot is – ennek a stabilitásnak és állandóságnak köszönhetőek. A mostani szezon elején akadtak gondjaink, de hamarosan újra elérjük azt a stabilitást, mert a játékosaink mentálisan nagyon erősek” – zárta gondolatait Ancelotti.

SPANYOL LA LIGA

A 7. FORDULÓ MENETRENDJE

Kedd

19.00: Sevilla–Valladolid (Tv: Spíler2)

19.00: Valencia–Osasuna

21.00: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

Szerda

19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

Csütörtök

19.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.00: Las Palmas–Real Betis

21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Korábban játszották

Mallorca–Real Sociedad 1–0 (Prats 36. – 11-esből)

Leganés–Athletic Bilbao 0–2 (Vivian 65., I. Williams 75.)