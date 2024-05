„Nem ezt a búcsút képzeltem el” – Xavi elköszönt a Barcelonától

„Jól vagyok, még akkor is, ha az elmúlt napok nem voltak egyszerűek – nyitotta meg a sajtótájékoztatót Xavi, aki ismét rengeteg újságírói kérdésre válaszolt, és közülük egy sem foglalkozott a csapat utolsó, Sevilla elleni bajnokijával, mindenki a menesztéséről faggatta az egy bajnoki címmel és egy Szuperkupa-győzelemmel a zsebében búcsúzó szakembert. – A lelkiismeretem tiszta és büszke is vagyok. Nem voltunk könnyű helyzetben, tudtuk, hogy nehéz időszak vár ránk, de azt hiszem, büszkék lehetünk az elvégzett munkára. Jó munkát végeztünk, annak ellenére is, hogy idén nem nyertünk trófeát, ám összességében begyűjtöttünk két címet. Semmit sem bántam meg.”

Joan Laporta elnök döntését a tréner nem akarta nyilvánosan kritizálni, azt viszont reméli, hogy ez a búcsú nem végleges, a jövőben majd dolgozhat még a Barcelonánál: „A klub érdekeire gondolva hozták meg ezt a döntést, amelyet elfogadok és tiszteletben tartok. Még a mai napot is beleértve végig nagyon motivált voltam, töretlen ambícióval és odaadással. Hittem a csapatban, hogy apránként változtatva a dolgokon figyelemre méltó dolgokat tudunk elérni. Hogy a jövőben visszatérek-e? Miért is ne! Örülnék neki, elvégre ez az életem csapata. Egy érzelmi hullámvasút volt ez a két és fél év. Nem zárok be semmilyen kaput, sőt, remélem, hogy lesz még lehetőségem a visszatérésre. Nem ezt a búcsút képzeltem el, de így alakult. A klub döntése volt.”

Arra az újságírói kérdésre, hogy akadtak-e nézeteltérései Laportával, Xavi határozott választ adott: „Nem volt semmilyen probléma. Hálás vagyok az elnöknek és az összes sportigazgatónak. Nem volt semmi gond, éppen ellenkezőleg; én a közös álláspontok embere vagyok a csapat és a klub szempontjából is. Alkalmazkodtam az összes kedvezőtlen körülményhez, és sosem volt semmi problémám. Most nincs más választásom, mint hogy elfogadjam ezt a helyzetet, mert az elnök az, aki meghozza a döntéseket – fogalmazott, majd az okokra áttérve a felsőbb vezetésre hárította a felelősséget: – Ez olyan kérdés, amelyre nekik kell válaszolniuk. Az okokat nekik kell megmagyarázniuk.”

A folytatásban azt is elmondta, hogy egyelőre nem kíván azonnal munkát vállalni, helyette némi pihenésre készül: „Már korábban is elmondtam, hogy ha nem folytathatom, akkor tartok egy kis szünetet, amelyre szerintem szükségem van. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz számomra a jövő.”

„Őszinte voltam – így Xavi arra a kérdésre, hogy mit mondott a játékosoknak, amikor közölte velük a távozását. – Elmagyaráztam nekik a valóságot, az elnök indítékait. A fogadtatás csodálatos volt, teljes támogatást kaptam, és ez számomra mindenek felett áll. Nem fogok semmit értékelni, csak nyugodtan és békességben akarok távozni.”

„Kilépőként” Xavi az újságíróknak is üzent, ami ironikus is lehetne, hiszen a barcelonai ténykedése alatt számos alkalommal keveredett vitába a média munkatársaival, akik egyáltalán nem könnyítették meg a mindennapjait. A búcsúzó szavak azonban ezúttal megmosolyogtatták a megjelenteket: „Ha hiszitek, ha nem, hiányozni fogtok. Köszönök mindent! Hajrá, Barca!”