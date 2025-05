Második meccsét elvesztette női válogatottunk az Európa-ligában

A házigazda Azerbajdzsán elleni bravúrgyőzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női válogatott az Európa-ligában, de a bravúrnak akkor van igazán értéke, ha a második meccsen a szlovénok ellen is sikerül nyerni. Az azeriek elleni csapathoz képest egy változás történt: az a Kump Aliz került be a kezdőbe, akinek szerződtetését éppen ezen a napon jelentette be az olasz Perugia.

Dél-nyugati szomszédjaink kezdték jobban a meccset, azonban 4:2 után sorozatban négy pontot szereztek a mieink. Ugyan a szlovénok gyorsan egyenlítettek, de a vezetést nem tudták átvenni, a szett közepéig mindegyik csapat hozni tudta a nyitásfogadását. Sajnos akkor az ellenfél tudott kimozdulni, annyira, hogy sorozatban hat pontot is szereztek, Alessandro Chiappini ki is kérte mindkét idejét. Sajnos hiába, a végén nagyon simán hozták a szettet a szlovénok.

A második felvonást a mieink kezdték jobban, de csak rövid ideig tartott az előny. Sajnos ezúttal nyoma sem volt az előző meccsen nyújtott bravúros mezőnymunkának, s mintha az első szett közepétől az önbizalma is elment volna a csapatnak. Hiába cserélt több poszton is a kapitány, a végjáték kezdetekor már tíz ponttal vezettek riválisaink és végül simán hozták ezt a szettet is.

A harmadik játszma elején Németh Anett pontjaival sikerült elhúzni előbb három, aztán öt ponttal is. A szlovénok kicsit elfáradtak a saját maguk által diktált tempóba, a csereként beállt Glemboczki Zórával és Lászlop Alexandrával pedig úgy tűnt, hogy a kapitánynak sikerült eltalálnia a az ideális felállást. De aztán a szlovénok kezdtek jobban odafigyelni a mieink legjobbjára, a blokkjuk is feljavult, s sorozatban hat pontot szerezve fordítani tudtak. A végén sajnos ez is nagyon sima lett, így egy győzelemmel és egy vereséggel kezdték lányaink az Európa-liga szereplésüket.

RÖPLABDA

ARANY EURÓPA-LIGA, NŐK

2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 0:3 (–17, –14, –17)

Baki, 120 néző. V: Zulfugarov (azeri), Cildir (török)

MAGYARORSZÁG: Szedmák 3, Ambrosio 1, NÉMETH A. 11, Kiss G. 6, Kump, Petrenkó 1. Csere: Tóth F., Szalai (liberók), Ratkai 1, Fekete F. 1, Glemboczki 5, Lászlop, Kiss N., Kiss L. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

SZLOVÉNIA: Lorber Fijok 7, PLANINSEC 9, Pavlovic Mori 3, SIFTAR 13, MILOSIC 8, Zatkovic 9. Csere: Mazej (liberó), Juric 1, Frelih, Haluzan Sagadin 1, Kukman. Szövetségi kapitány: Alessandro Orefice

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:4, 6:4, 8:8, 11:10, 12:17, 14:20, 17:22. 2. játszma: 3:1, 5:7, 7:7, 8:11, 9:18, 11:22, 14:23. 3. játszma: 2:0, 5:2, 9:4, 12:13, 14:13, 14:18, 15:22, 17:24