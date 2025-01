„Évek óta hiába vártam a honosításomat”

Négyszeres román strandröplabdabajnokként érkezett Magyarországra 2020 januárjában Vaida Beáta, s igazolt az NB I-ben szereplő debreceni Eötvös DSE teremcsapatához. A pandémia miatt ugyan csak néhány mérkőzésen lépett pályára, de már akkor kitűnt ponterős játékával.

A névjegyét azonban igazából nyáron, homokon tette le, amikor a mindössze 17 éves Vecsey Fannival úgy nyerték meg az országos bajnokság döntőjét, hogy az azt megelőző két ob-fordulón sem találtak legyőzőre, s az egész idény során mindössze két kisebb versenyen szenvedtek vereséget. Már akkor felvetődött a honosítása, s a Magyar Röplabdaszövetség meg is kezdte a tárgyalásokat a románokkal a feltételekről, de a hónapokon keresztül zajló egyeztetések végén sem került pont az ügy végére.

A következő nyarat sérülés miatt kihagyta, 2022-ben aztán előbb Juraszik Patríciával, majd Gubik Hannával nyert egy-egy fordulót, de utóbbival az ob elődöntőjében vereséget szenvedtek a címvédő Szombathelyi Szandrától és Villám Lillától. Közben teremben egy idényt Nyíregyházán játszott, majd a MÁV Előréhez került, azonban idény közben a svájci Luganóhoz igazolt, ahonnan 2023 nyarán tért vissza.

Ekkor került a komáromi központú Észak-Dunántúli Röplabda Akadémiához (ÉDRA) edzőjével, Adrian Pricoppal együtt, és itt már csak a strandröplabda volt fókuszában. Összeállt az előző két bajnoki címet megnyerő Villám Lillával, akivel két idényen keresztül veretlenek maradtak idehaza: két országos bajnoki cím mellett öt ob-fordulót nyertek és összesen 17 hazai tornán állhattak a dobogó tetejére. De mindkét évben megnyerték a klubkupát és 2024-ben a Közép-európai Liga (MEVZA) klubbajnokságát is.

Nemzetközi, ranglistapontszerző versenyeken azonban továbbra sem képviselhette Magyarországot. Utoljára az októberi klub Európa-bajnokságon lépett homokra az ÉDRA színeiben, a honi szövetség decemberi díjátadó gáláján – amely 2020 és 2023 után harmadszor is az év strandröplabdázójának választották – már nem vett részt…

Az ÉDRÁ-ba igazolásakor új lendületet kapott honosításának ügye is, de egy év alatt nem sok előrelépés történt és a nemzetközi sportdiplomáciában közben bekövetkezett egy nem várt fordulat is: a török szövetség honosította a világ egyik legjobb teremjátékosának tartott kubai Melissa Vargast, akinek vezérletével megnyerték a Nemzetek Ligáját, a világkupát és az Európa-bajnokságot, míg a párizsi olimpián a negyedik helyen végeztek. A konkurens nemzetek körében ez heves tiltakozást váltott ki, aminek hatására a Nemzetközi Röplabdaszövetség (FIVB) annyira megszigorította a szabályozást, hogy ebben a sportágban jelenleg szinte lehetetlen a nemzetváltás.

A 27 éves játékost szatmárnémeti otthonában sikerült utolérnünk, s kérdeztük döntésének okairól és körülményeiről.

„Másfél évvel ezelőtt nagy reményeket fűztem a magyarországi szereplésemhez, mert az ÉDRÁ-nál tényleg minden támogatást megkaptunk, itt tényleg csak a strandröplabdára kellett koncentrálnunk, még egy fedett pályát is építettek. Igazából egyetlen probléma volt, hogy nemzetközi versenyeken nem mérethettük meg magunkat, csak klubtornákon, illetve meghívásos pénzdíjas versenyeken, de ezekért nem kaptunk ranglistapontokat.”

Közben pedig beütött a Vargas-sztori.

„Sajnos annyira megszigorították a szabályokat röplabdában, hogy jelenleg nem is lehet országot váltani. A vezetők azzal próbáltak meg biztatni, hogy mivel az én ügyem sokkal korábban kezdődött, megpróbálnak majd ezzel érvelni. Na de ki vagyok én, hogy majd miattam kivételezzenek? Ha még fél évet kell várni a döntésre, már akkor is nagyon komoly lépéshátrányba kerülök, hiszen addig sem tudok világranglistapontokat szerezni. Ráadásul mi van, ha még akkor sem történik semmi? Több embernek is kikértem a véleményét és végül úgy határoztam, hogy nem várok tovább. Az októberi klub Európa-bajnokság után leültem beszélni a klubvezetőkkel és kértem, hogy bontsuk fel a szerződést. Már csak azért is, mert úgy éreztem, hogy ilyen körülmények között nem tudtam nekik meghálálni azt a támogatást, amit belém fektettek.”

Vaida még fiatal játékosnak számít ebben a sportágban, még két olimpia is simán beleférhet a pályafutásába.

„Ha engem a pénz érdekelne, akkor simán ellennék így, vagy bemennék terembe játszani, de nekem a legnagyobb álmom a Los Angeles-i olimpián való indulás. Ha az nem jön össze, akkor összeomlok. Közben ráadásul megkeresett egy olyan játékos, akivel korábban nyertem már román bajnokságot – csak aztán ő elment Amerikába tanulni –, hogy álljunk ismét össze. Beszéltem a román szövetséggel is, ők tárt karokkal várnak vissza engem és edzőmet, Adriant is. Most már itt sem bánnak olyan mostohán a strandröplabdával, mint korábban, szóval lehet, hogy támogatnának is minket, de erről még folynak a tárgyalások. Sajnálom, hogy így alakult, de évek óta hiába vártam a honosításomat, és úgy gondolom, hogy ha még húznám az időt, akkor azzal a saját pályafutásomat akadályoznám – és akár helyrehozhatatlan hátrányba is kerülhetek. Ezt mindenkinek meg kell értenie.”

Varga Elizabet is megunta Amikor 2020-ban először felmerült komolyan Vaida Beáta honosítása, akkor az övével együtt a 2017 óta Magyarországon, egészen pontosan Nyíregyházán teremben játszó, ugyancsak romániai származású Varga Elizabet ügyét is tárgyalták. A román szövetség kettőjükért egy egészen elfogadható összeget kért, de itthon halogatták a döntést... Aztán a 192 centiméter magasságú átló végül 2021 nyarán, 22 évesen megelégelte a többéves várakozást. Dél-Koreába igazolt, amivel megszűnt honosításának az a feltétele, hogy választott hazájában éljen és játsszon. Az ügy akkoriban elég nagy port vert fel a médiában is. Végül 2023-ban bemutatkozott a román felnőtt válogatottban, amelynek egyik vezéregyénisége volt az Európa-bajnokságon, s hat mérkőzésen szerzett 110 pontjával végül a 11. helyen végeztek. Ugyanezen a kontinenstornán a magyar csapat az utolsó, azaz 24. lett.