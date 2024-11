Női röplabda Extraliga: a Vasas Óbuda legyőzte az UTE-t a rangadón

VASAS ÓBUDA–ÚJPESTI TE 3:1 (11, 18, –22, 22)

Folyondár utca, 311 néző. V: Kiss Z., Halász E.

VASAS ÓBUDA: Abdulazimova 9, Leite 2, GLEMBOCZKI 13, PAPP 12, BANNISTER 14, SILLAH 17. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Kiss L., Erős 1, Tóth S., Török 2. Edző: Janisz Athanaszopulosz

UTE: Ambrosio 1, Bagyinka, Racseva 10, Markovic 7, Finé Martínez 1, WHITNEY 14. Csere: Dömsödi, Pusztai (liberók), Märcz, GRAFORT 15, Jámbor, Zólyomi 5. Edző: Alper Erdogus

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:0, 13:1, 16:8, 22:9, 22:11. 2. játszma: 5:1, 14:10, 20:11, 20:15, 22:18. 3. játszma: 2:3, 6:5, 10:8, 10:12, 14:13, 16:18, 20:19, 21:24. 4. játszma: 2:3, 6:5, 10:8, 11:13, 15:14, 21:17, 24:20

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Kétszettes előnyben azt hittük, megnyertük a meccset, ez pedig megengedhetetlen. Kedden nagy győzelmet arattunk ugyan, de meg kell tanulnunk, hogy Magyarországon mindenki bennünket akar legyőzni, így a végsőkig harcolni fog. A harmadik szettben 20:20 után rengeteget rontottunk, emiatt túl nagy nyomást raktunk magunkra, annak azonban örülök, hogy nyertünk. Hosszú távon sokat tanulhatunk ebből a meccsből is.

MBH-BÉKÉSCSABA–SZENT BENEDEK RA 3:0 (17, 20, 11)

Békéscsaba, 715 néző. V: Varjasi, Adler

BÉKÉSCSABA: Koseková 2, Caraballo 7, Mikus 5, NÉMETH L. 15, DÉKÁNY 9, KISS E. 11. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Fekete R. 1, Gajdács 2, Budai 1. Edző: Tóth Gábor

SZBRA: Kapronczai 1, Szabó K. 4, Lovász 3, GLIBIC 13, Szakály 10, Susic 3. Csere: Nagy E. (liberó), Vajai, Kenyeres. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:0, 11:3, 15:8, 19:14, 23:15. 2. játszma: 3:0, 3:5, 9:6, 13:11, 16:12, 17:18, 20:20. 3. játszma: 0:2, 10:3, 10:6, 15:6, 22:9, 24:10

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – Ilyen feszített tempóban fontos, hogy legyenek bevethető játékosaink. Ezt a meccset jól lehozta egy félig fiatal, félig tapasztalt játékosokból összeállított, ideiglenes csapat, és ez fontos a jövőre nézve, a fiatalok bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Az is sokat számított, hogy a második szett nem volt sima, ott feltett szándékom volt, hogy ha rosszabbul sikerül a vége, akkor sem cserélek bele, mert meg kell tanulniuk, hogyan vigyék végig a játszmát.

Tomás Varga: – Nem voltunk könnyű helyzetben. Négy fiatal magyar utánpótlás-játékossal álltunk fel. Nem kezdtünk jól, de türelmesek voltunk. Az első sikeres labdamenet után sikerült jól beleállnunk a mérkőzésbe, és láthatóak voltak a pályán azok a játékelemek, amikre az utóbbi időben nagy hangsúlyt fektettünk. Ennek tudunk egy picit örülni, és annak is, hogy a csapat végig egységesen küzdött, fejben sem hagytuk el magunkat, annak ellenére, hogy tudtuk, nem vagyunk ideális helyzetben. A 3. szettben a cseréink is pályára kerültek, ebben a játékrészben mar több hibával játszottunk és ezt az ellenfelünk kihasználta.

VASAS SC–FATUM NYÍREGYHÁZA 0:3 (–24, –18, –17)

Folyondár utca, 102 néző. V: Szabó P., Sík

VASAS SC: Engin 2, Botyánszki 7, Rieder 3, Olcsváry 2, SINKA 10, ZSOMBÓK A. 10. Csere: Stankovics (liberó), Kiss L. 5, Kiss N., Zsombók E. 7, Solti 1, Zsombók E. 7, Szemler 2. Edző: Kőnig Gábor

FATUM: Skoric 10, Lászlop 10, CALKINS 11, Antivero 11, Pintér 11, Zaborowska. Csere: Tóth F. (liberó), Földi, Kump, Farkas G., Szabó L. Edző: Adrian Chylinski

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:3, 7:3, 15:9, 19:12, 21:20, 23:20, 23:24. 2. játszma: 0:8, 3:13, 6:18, 11:19, 13:24. 3. játszma: 1:0, 4:5, 8:7, 10:13, 13:20, 17:22

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Az első szett végjátéka döbbenetes volt, arra sajnos a második játszmánk eleje is ráment. Megint volt egy-két beragadásunk, és az előző meccshez képest sokkal többet hibáztunk, ez pedig ilyen csapatok ellen nem fér bele. A blokkvédekezésünk rendben volt, több pontot érő sáncunk volt ezúttal is, mint az ellenfélnek, ezekre lehet építeni. Remélem, a lányok meccsről meccsre egyre jobban elhiszik, hogy csapatként, csúszva-mászva lehet esélyük bárki ellen, és lehet a végeredmény ellenkező előjelű is. Sokszor mutatjuk a jó arcunkat, remélem, sikerült meghálálni a szurkolóink bizalmát.