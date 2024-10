Női röplabda Extraliga: újpesti sikerrel kezdődött a fiatalok hete

Ezen a héten elsősorban a fiatalok játsszák majd a főszerepet a bajnoki küzdelmekben, hiszen amellett, hogy a hétvégén az U19-es válogatott méri majd össze erejét a Vasas Óbudával, a Békéscsabával és az UTE-val Monoron, kedden a csupa fiatalokból álló Vasas SC meccsel a békéscsabaiakkal, és a sorba tökéletesen beleillett az ebben a bajnokságban elsősorban saját utánpótlás játékosaira építő SZBRA, valamint az ezúttal több korosztályos válogatott játékosnak is lehetőséget adó újpestiek összecsapása.

A lilák a meccs elején még kicsit bizonytalankodtak, de az első játszma közepétől megtalálták az összhangot és onnantól kezdve egészen a második játszma végjátékáig magabiztosan meneteltek. Ott viszont egy 9:1-es hazai sorozat következett, azonban így is megmaradt három pont különbség, s ennél közelebb már nem tudtak zárkózni. Bár az eredmény alapján a harmadik játszma volt a legszorosabb, de az újpestiek ebben is szinte végig vezetek, és összességében magabiztosan gyűjtötték be harmadszor is a három pontot, amivel a tabellán tapadnak az éllovas és címvédő Vasas Óbudára.

RÖPLABDA, EXTRALIGA, NŐK

SZENT BENEDEK RA–ÚJPESTI TE 0:3 (–18, –18, –20)

Balatonfüred, 137 néző. V: Mezőffy, Nagy Zs.

SZBRA: JELINKOVA 10, Szabó K. 3, Kapronczai, GLIBIC 12, Szakály 1, Szuszics 1. Csere: Nagy E., Fáth (liberók), Hőbe 1, Kiss B. 2, Kenyeres 1. Edző: Tomas Varga

UTE: RACSEVA 11, Markovics 5, GRAFORT 9, Jámbor 3, CSEREKLYE 8, Bagyinka 2. Csere: Dömsödi (liberó), Märcz 2, Finé Martínez 4, Ambrosio 3. Edző: Alper Erdogus

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 6:3, 9:10, 14:12, 18:22. 2. játszma: 3:7, 6:9, 7:15, 9:20, 18:21. 3. játszma: 2:7, 4:7, 4:11, 8:11, 9:14, 13:15, 14:20, 18:21, 20:24