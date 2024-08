Szakmáry Gréta: Mindig is titkos vágyam volt Japánba eljutni

Mint beszámoltunk róla, a 32 éves ütőjátékos a Szaga Hiszamicu Springsben folytatja pályafutását, aminek nagyon örül, de azt is tudja, hogy rendkívül nehéz dolga lesz az ázsiai országban.

„Mondhatjuk, hogy igazából végigmásztam a ranglétrát. Mindig is titkos vágyam volt Japánba eljutni, de magyar játékosként nagyon kevés esélyt láttam rá, hogy ez sikerülhet. Főleg úgy, hogy a régebbi időszakban a japán ligában csak egy légiós játékos szerepelhetett, és azt is inkább centerposztba keresték, szóval évekkel ezelőtt letettem erről az álmomról” – mondta az M1 televízió-csatornának Szakmáry Gréta, és hozzátette, hogy az utóbbi időszakban már ütőjátékosokat is igazoltak a japán ligába, így ismét felcsillant a remény. Majd azt is megemlítette, hogy jelenlegi csapata, a Novara is folyamatosan érdeklődött a hosszabbításról, ami hatalmas elismerés volt számára.

„Nagyon nehéz a japán bajnokság, élvezni akarom minden percét a kintlétnek, de nagyon nehéz lesz, mivel minden hétvégén szombaton és vasárnap is játszanak. Nekem fizikálisan és mentálisan erre kell majd felkészülnöm, mert szerintem ez lesz a legnehezebb része, hogy két nap egymás után kell jó teljesítményt nyújtani” – fogalmazott a röplabdázó.