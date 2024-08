Női röplabda Eb-selejtező: fájó pontvesztés Dániában

Női válogatottunk számára létfontosságú volt az idegenbeli siker, sőt, lehetőleg három szettben kellett volna ezt behúzni, hiszen csak a csoportgyőztesek jutnak biztosan ki az Eb-re, a másodikok közül viszont hétből csak öten. Ehhez képest mindjárt az első szettben jött a hidegzuhany: 19:13-ra is vezettek a hazaiak és három szettlabdájuk is volt. Ugyan sikerült hárítani, de aztán a mieink nem tudták értékesíteni a sajátjukat, és végül a hazaiak behúzták a negyediket.

A második játszmában ugyan viszonylag simán összejött az egyenlítés, ám aztán megint bealudt a harmadik szett elején csapatunk, és nem is sikerült ledolgozni a kilencpontos hátrányt. Ez viszont már egyben biztos pontvesztést is jelentett a Chiappini-csapat számára. Szerencsére még nem végzetest, mert ezt követően megrázták magukat a lányok és a 35 pontig jutó Németh Anett vezérletével innen is megfordították a meccset és megszerezték a győzelmet, de ez a pontvesztés nagyon fájhat (ez a pont nagyon hiányozhat) a végelszámolásnál.

RÖPLABDA

NŐK, EB-SELEJTEZŐ, B-CSOPORT, 1. FORDULÓ

DÁNIA–MAGYARORSZÁG 2:3 (26, –18, 17, –16, –9)

Birkeröd, 534 néző. V: Jokelainen (finn), Fortu (német)

DÁNIA: Jörgensen 12, C. Krogh 6, MOGENSEN 22, Nielsen 4, Elbäk 10, Windeleff 11. Csere: Hansen, Föns (liberók), Lachenmeier 5, Möllgaard, Muharemovic, F. Krogh. Szövetségi kapitány: Martin Collins

MAGYARORSZÁG: Petrenkó 8, Kiss G. 10, Kump 3, NÉMETH A. 35, SZEDMÁK 14, Ambrosio 7. Csere: Tóth F. (liberó), Jámbor, Fekete R., Glemboczki 1, Erőss, Lászlop 6, Kiss L. 1. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 4:5, 10:6, 14:8, 19:13, 19:17, 22:21, 24:22, 25:26. 2. játszma: 2:5, 8:8, 10:14, 14:16, 15:20, 18:24. 3. játszma: 5:1, 12:3, 15:9, 18:10, 24:17. 4. játszma: 3:8, 5:12, 10:12, 11:19, 14:24. 5. játszma: 2:0, 2:7, 3:8, 7:10, 9:14

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Sokkal nehezebb mérkőzés volt a vártnál, de saját magunknak nehezítettük meg. A győzelemnek természetesen örülök, a negyedik és az ötödik játszmában a cseréknek köszönhetően teljesen más arcunkat mutattuk, de sok mindent rendeznünk kell jövő hétvégéig.