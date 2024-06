Strandröplabda: ob-forduló után Klub Kupa-döntőt rendeznek Tatán

Az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia, a MÁV Előre SC, a Magyar Röplabda-szövetség és Tata Városának Önkormányzata közös szervezésben a hazai strandröplabdázás legmagasabb polcáról érkeznek ingyenesen látogatható események a szurkolóknak június utolsó és július első hétvégéjén. A sort az Audi Hungaria Strandröplabda Országos Bajnokság második fordulója nyitja, melyre június 28-ától június 30-áig kerül sor. A háromnapos tornán a női és férfi bajnokság küzdelmei mellett U18-as ötcsillagos utánpótlás leány és fiú versenyt tartanak. A felnőtt döntőket az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

„Jó érzés az, hogy a Magyar Röplabda-szövetség úgy találta, hogy Tata városa, és az általa kínált Építők parkja olyan helyszín, amely alkalmas arra, hogy ismét otthont adjon az országos bajnokságnak. Hatalmas élményt nyújt ez a verseny minden esztendőben a tataiaknak. Ez abból is látszik, hogy évről évre egyre többen jönnek el megtekinteni a tornát. Idén ráadásul a Víz, Zene, Virág Fesztiválra érkezőknek is egy külön szórakozási lehetőséget nyújt. Gyönyörű sport a strandröplabda és a röplabda úgy általában is. Büszkék vagyunk a magyar sportolókra, akik egyre magasabb szinten mutatják meg magukat. Hajrá, strandröplabda!” – mondta Michl József, Tata polgármestere.

A sajtótájékoztatón az MRSZ képviseletében részt vevő Ősz Rita kiemelte, Tata városa minden alkalommal színvonalas versenyhelyszínt biztosít a strandröplabda magyar bajnokságnak, ezért a szövetség mindig nagy örömmel fogadja, amikor az ÉDRA beadja pályázatát a rendezésre.

„A strandröplabda feltörekvő sportág, már olyan szempontból is, hogy sokkal intenzívebb a kommunikációja. A profik igazából már csak a strandon vannak, de utánpótlás szinten sok olyan versenyzővel találkozunk, akik már alig várják, hogy véget érjen a teremszezon, és ismét a strandé legyen a főszerep. Ez is olimpiai sportág, így nem is lehetne más megítélése a Magyar Röplabdaszövetség részéről, mint pozitív. Ugyanúgy figyelünk rá, mint a teremröplabdára” – fogalmazott.

Tálosné Rozsinszky Rita, a magyar bajnokság mellett a női és férfi strandröplabda Klub Kupa döntőit is Tatára hozó ÉDRA ügyvezetője köszönetnyilvánítással kezdte nyilatkozatát.

„Köszönjük Tata Város Önkormányzatának, hogy az Építők Parkja pályáit a rendelkezésünkre bocsátotta, mert azóta rengetegen jönnek oda az edzésekre, és nagyon sokan játszanak az ÉDRA által szabadon használhatóvá tett pályán csak szórakozás céljából. A centerpályán már megújítottuk a homokot, de a jövőben a további három pályán is ez a tervünk. Nagy az érdeklődés a klub körül, folyamatosan bővül az utánpótlás bázisunk. Ebből is látszik, hogy öt év alatt milyen nagy eredményeket értünk el. A hétvégén például a magyar bajnokságban a Vaida Bea, Villám Lilla páros megnyerte a csopaki első fordulót.”

Hozzátette: ahhoz, hogy sportolóik egész évben tudjanak edzeni, megépítettek egy fedett strandröplabda pályát, amelyhez a szponzoraiknak köszönhetően kiváló minőségű homokot hozattak Szlovéniából. Ezeken a pályákon május óta készülnek az ÉDRA versenyzői, profi körülmények között

„Most azonban, amikor ilyen jó az idő, az Építők parkja kerül a figyelem középpontjába. Óriási dolognak tartom, hogy két egymást követő hétvégén mi rendezzük a strandröplabda magyar bajnokságot, valamint a női és a férfi strandröplabda Klub Kupa döntőjét is. Utóbbi sorozatokban július 6-án és 7-én nagy valószínűséggel az ÉDRA lesz az egyetlen klub, amely mindkét nem fináléjába ad csapatot” – hangsúlyozta.

A két hétvégén a női versenyek kiemelt szereplője a címvédő Vaida Beáta, Villám Lilla alakulat lesz. A strandröplabdázó hölgyek az országban egyedülálló módon 2023-ban kaptak profi szerződést az ÉDRA-tól. A duó megalakulása óta veretlen Magyarországon, tavaly pedig az év női strandröplabda párosa címet is elnyerte. Villám Lilla arról beszélt, egyáltalán nem bánták meg, hogy immár csak homokon építik karrierjüket.

„Ez a sport teljesen más, mint a terem, ahol hatan vagyunk a pályán, a csapatban pedig tizenkettő-tizennégyen. Itt sokkal nagyobb az egyéni felelősség, viszont pont emiatt jobban lehet érvényesülni, és még inkább a magunkénak érezhetjük a sikert. Nemcsak nekünk, de a legtöbb játékosnak Tata a kedvenc versenyhelyszíne. Imádják a várost, az öreg tavat, a rendezést. Mi nagyon szeretünk itt lakni” – fejtette ki.

Vaida Bea szerint a profi szerződésnek köszönhetően a hazai mezőny többi csapatának nehéz lesz felvennie velük a versenyt.

„Jelenleg nem érezzük, hogy bárki ott lihegne a nyakunkban. Azzal, hogy mi profi felkészítést kapunk, csak a strandröplabdával foglalkozunk, már nagy előnyben vagyunk. Éppen ezért teljesen mások a célok is. Nemzetközi szinten jobban tudunk majd teljesíteni. Én hiszem, hogy itt lesz a jövő a strandröplabdában. Csak egy-két kiemelkedő játékosra van szükség, hogy jó eredményeket érjünk el, és az olimpiai álmokat tovább vigyük” – nyilatkozta a sportoló, akinek az ÉDRA jelenleg is a honosításán dolgozik.

De nem csak Vaida Beának és Villám Lillának lesz lehetősége olimpiai álmokat dédelgetni. Tálosné Rozsinszky Rita a sajtótájékoztató végén elmondta, az ÉDRA és a MÁV Előre SC júliustól új olimpiai programot indít.

„Bea és Lilla mögé szeretnénk még női párosokat felsorakoztatni, és velük kiegészülve elindítani az olimpiai felkészítést a 2028-as ötkarikás játékokra. A cél az, hogy a kiválasztást és a megismerkedést követően az új női játékosok is profi szerződést kaphassanak, ezzel biztosítva nekik a hátteret, hogy csak a strandröplabdára koncentrálva fejlődhessenek. A további részletekért érdemes lesz követni az ÉDRA és a MÁV Előre SC oldalait” – jelentette be.

Audi Hungaria Strandröplabda Országos Bajnokság, 2. forduló

Időpont: 2024. június 28. (péntek) – 2024. június 30. (vasárnap)

Helyszín: Tata, Építők parkja

Az eseményre a belépés ingyenes. A döntőket 2024. június 30-án az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti.

Női Strandröplabda Klub Kupa, döntő

Időpont: 2024. július 6. (szombat)

Helyszín: Tata, Építők parkja

Online stream: Facebook/MÁV Előre SC

Az eseményre a belépés ingyenes.