Két rutinos és két új játékos a dobogó tetején

Mindhárom idei ob-fordulón bejutott a döntőbe Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn, de mindháromszor ezüstérmet szereztek. A változás annyi volt, hogy amíg Csopakon és Nyíregyházán Vasvári Eszter és Vasvári Zsófi győzte le őket a fináléban, addig Tatán Kun Stefánia és Villám Lilla. Vasváriék ezúttal az idősebbik nővér diplomaosztója miatt hiányoztak, míg Kunék eddig nemzetközi versenyeken indultak az ob-fordulók helyett. Amúgy nem sokon múlt, hiszen azok után, hogy az első szettben végig fej fej mellett haladtak, Honti-Majoroséknak három szettlabdájuk is volt, azonban ezeket nem tudták kihasználni, a túloldalon Villám viszont egy ásszal kihasználta a másodikat. Ehhez képest sima volt a második szett, de csak ehhez képest, mert ez is két pontos különbséggel zárult (21:19). A győztes pontot az a Kun Stefánia szerezte, aki – bár három ezüstérme is van az ob-döntőkről (egyszer Szabó Annával, kétszer Windisch Kingával) – most először nyert ob-fordulót, míg Villámnak az eddigi négy országos bajnoki címe mellett a mostani volt a hetedik ob-forduló-sikere. A bronzérem – ahogyan az előző két fordulóban is – Gubik Hannáé és Nagy Eszteré lett Matkovics Alma és Stréli Tamara ellenében.

A férfiaknál – ahol nagyon kiegyensúlyozott a mezőny – három tini és a 24 évesen „öreg rókának” számító Hajós Artúr jutott a fináléba, akinek párja a 18 esztendős Niemeier Lukas volt. Ellenük a két éve U18-as Eb-bronzot, tavaly pedig U19-es vb-ötödik helyet szerző és Csopakon ob-fordulót nyerő Tari Bence, illetve Veress Ákos küzdhetett az aranyéremért. Ugyan szoros játszmákban, de gyakorlatilag előbbiek végig vezettek, s így Hajós már a kilencedik ob-forduló-sikerét ünnepelhette, míg Niemeier két ezüst után először állhatott a dobogó tetejére. A bronzérem a csopaki harmadik Fazekas Balázsnak és Papp Mátyásnak jutott, akik a Nyíregyházán második Mikuláss Koch Marcellt és Szabó Vilmost győzték le.

Strandröplabda ob, 3. forduló. Tata.

Férfiak, elődöntő: Hajós, Niemeier–Fazekas, Papp 2:1 (20, –20, 14), Tari, Veress–Mikuláss Koch, Szabó V. 2:0 (14, 11)

Döntő: Tari, Veress–Hajós, Niemeier 2:0 (18, 17)

A 3. helyért: Fazekas, Papp–Mikuláss Koch, Szabó V. 2:0 (16, 15).

A végeredmény:

1. Hajós Artúr, Niemeier Lukas

2. Tari Bence, Veress Ákos

3. Fazekas Balázs, Papp Mátyás

4. Mikuláss Koch Marcell, Szabó Vilmos

Nők, elődöntő: Kun, Villám L.–Stréli, Matkovics 2:0 (12, 10), Honti-Majoros, Posztós-Szabó–Gubik, Nagy E. 2:0 (17, 19)

Döntő: Kun, Villám L.–Honti-Majoros, Posztós-Szabó 2:0 (23, 19)

A 3. helyért: Gubik, Nagy E.–Stréli, Matkovics 2:0 (19, 19)

A végeredmény:

1. Kun Stefánia, Villám Lilla

2. Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn

3. Gubik Hanna, Nagy Eszter

4. Matkovics Alma, Stréli Tamara