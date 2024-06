Drámai veresége után valószínű lemarad a magyar női röplabda-válogatott az El-divíziója döntőjéről

Sokáig úgy tűnt, hogy ez be is válik, mert egy sokkal harcosabb magyar csapat jött a második felvonásra, amely gyakorlatilag végig vezetett, azonban húsz pont fölött kétszer is nyitást rontott, s ez sajnos ezúttal nem fért bele. A végén is becsülettel küzdöttek a lányok, de így is volt három meccslabdája a vendégeknek. Azonban mindet sikerült hárítani és csapatunk meg is tudta fordítani a szettet. Sajnos ugyanezt a bravúrt a negyedik felvonás végén a finnek is végrehajtották: 24:20-nál a mieinknek négy szettlabdája is volt, de egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a finnek nyitásaival és extra mezőnymentéseivel, így sorozatban hat pontot szereztek.

A vereségnek köszönhetően a továbbiakban már nem a saját kezünkben van a sorsunk, s nagy valószínűség szerint lemaradunk a fináléról.

„Nagyon küzdelmes mérkőzés volt, mindkét csapat bravúros mentéseket hajtott végre. A magyarok nyitásfogadásban nem voltak olyan stabilak, mint pénteken, igaz, a finnek is bizonytalankodtak ebben a játékelemben, de a feladójuk nagyon jól javította a nem pontos bejátszásokat. Ugyanakkor az is szembetűnő volt, hogy a vendégek, feladójuknak köszönhetően sokkal gyorsabb támadásokat vezetett.” Farkas Mihály, korábbi szövetségi kapitány

RÖPLABDA

NŐI EZÜST EURÓPA-LIGA

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 1:3 (–17, –24, 25, –24)

Érd Aréna, 1968 néző. V: Keser (osztrák), Mezőffy (magyar)

MAGYARORSZÁG: KISS G. 17, Ambrosio 11, Petrenkó 4, Szedmák 11, Kump 3, NÉMETH A. 15. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), Tóth S., Erőss, Jámbor 1, Glemboczki 1, Lászlop 6. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

FINNORSZÁG: Kääntä 10, Rekola 13, ALANKO 4, ARONEN 10, Tikka 4, MADSEN 29. Csere: Laaksonen (liberó), Penttilä, Joki, Ahtola 2, Lindgren, Jalonen. Szövetségi kapitány: Nikolas Balthasar Buser.

Az eredmény alakulása: 1. játszma: 2:4, 7:7, 9:13, 15:20, 17:24. 2. játszma: 5:2, 6:6, 11:9, 11:12, 14:13, 14:15, 19:16, 20:20, 23:24. 3. játszma: 3:1, 4:4, 8:5, 10:10, 15:13, 15:18, 19:20, 22:24. 4. játszma: 7:4, 10:6, 13:12, 15:15, 21:16, 21:19, 24:20

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – Ez volt az első komolyabb ellenfelünk, és bebizonyosodott, hogy ezen a szinten ennyit nem lehet hibázni. Sajnos fiatal csapatunkon érződött a rutintalanság és az összeszokottság hiánya. Természetesen így csalódottak vagyunk, de ez van, dolgoznunk kell tovább az Eb-selejtezőkig.

Nikolas Balthasar Buser: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, a magyar csapat a szurkolóiktól megtámogatva jól játszott, de csapatom jól bírta a nyomást, a játékosok remek mezőnymunkát végeztek és óriási csatában megérdemelten győztünk.