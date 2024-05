Női röpi El: sima magyar siker a feröeriek ellen

Alessandro Chiappini megfiatalított együttese egy héttel ezelőtt Izlandon a házigazdákat és a letteket múlta felül, így két győzelemmel várta a nyeretlen, de a bosnyákok visszalépése miatt így is 1/3-as mérleggel álló szigetországiak elleni mérkőzést.

Az olasz szakvezető kezdőcsapatában ezúttal olyan röplabdázók kaptak helyet, akik egy hete kevesebbet játszottak - mindez azt jelentette, hogy a hat pályán lévő magyar játékosból négyen is U20-as korosztályúak voltak. Éppen ezért nem is volt meglepő, hogy Tóth Sáráék lassan lendültek játékba: a nyitószett elején egy ideig a feröeriek vezettek, de 15:14-nél is csak minimális volt a magyar előny. Ezt követően azonban elsősorban a hatékonyan támadó, rutinos Kiss Gréta vezérletével ritmust váltott a válogatott, amely végül simán került előnybe.

A mérkőzés további részében aztán már egyértelmű fölényben voltak a magyarok, akik a második játszmában nyolc, a harmadikban tíz pontot engedélyeztek ellenfelüknek, és végül 69 perc alatt győztek. A meccs legjobbja úgy is a 19 pontos Kiss lett, hogy csak az első két szettben volt pályán.

Az Európa-liga kilenccsapatos ezüst divíziójában minden együttes hat mérkőzést játszik három hétvége alatt úgy, hogy kétszer utazik, egyszer pedig hazai pályán szerepel. A magyarok a még egyszer találkoznak a lettekkel, emellett a luxemburgiakkal, valamint a finnekkel játszanak.

A június 9-ig tartó csoportkör után az első két helyen végző csapat vívja az oda-visszavágós finálét június 13-án és 16-án. A sorozat aranyérmese jövőre az arany divízióban szerepelhet.

RÖPLABDA

Női Európa-liga, ezüst divízió, csoportkör

Magyarország–Feröer 3:0 (18, 8, 10)

A legeredményesebb magyar játékosok: Kiss G. 19, Radnai 10