Pálos Péter elődöntős és már biztos érmes Párizsban

A Városi SE Dunakeszi sportolója, aki a múlt héten ünnepelte a 39. születésnapját, a hétfői első fordulóban egy hongkongi ellenféllel szemben diadalmaskodott négy szettben, szerdán pedig a hazai környezetben szereplő Lucas Créange volt az ellenfele. A francia játékost három éve, Tokióban legyőzte az elődöntőben.

A közel telt házas Dél-párizsi 4-es Arénában a közönség már a bemutatásnál óriási hangorkánnal üdvözölte Créange-ot, majd a szurkolók később minden megszerzett pontját őrjöngve ünnepelték.

Pálos törekedett arra, hogy ez minél kevesebbszer történjen meg, s ha nehezen is, de a negyedik szettlabdáját értékesítve hozta az első játszmát. A szomszédos asztalon is egy francia játékos küzdött, ami dupla hanghatást jelentett, így a magyar asztaliteniszezőnek gyakorlatilag folyamatosan figyelnie kellett arra is, hogy kizárja a körülményeket – a publikum egy alkalommal még a francia himnuszra, a Marseillaise-re is rázendített.

A második játszmában egy-egy ponttal mindig Créange vezetett, ám aztán Pálos 5:6-ról fordított, s 10:6-nál újabb szettlabdákhoz jutott. Ezek közül a harmadikat kihasználta, megduplázta játszmaelőnyét, és karnyújtásnyira került az elődöntőtől, egyben az újabb éremszerzéstől.

A harmadik felvonásban is a magyar játékos irányított, végül magabiztosan, három játszmában nyert.

Az enyhe értelmi fogyatékossággal született Pálos Londonban és Tokióban arany-, Rio de Janeiróban bronzérmet szerzett, s most már biztos, hogy pályafutása negyedik paralimpiájáról is medáliával tér majd haza.

Hogy milyen színűvel, az a csütörtöki elődöntő (12.00) és remélhetőleg döntő (20.15) után derül ki.

„Itt vagyunk már jó néhány napja, és lélekben készülünk, hogy ha hazai játékossal játszunk, akkor ilyen körülmények várnak ránk – kezdte értékelését az MTI-nek Pálos. – Számítottam rá, hogy minden pontnál hangrobbanás lesz, ahogy hallottam, másik asztalon is játszott francia, így sajnos poén közben is volt néha, ami azért rettenetesen zavaró. De nem ért meglepetésként, hogy ilyen volt a közönség.”

A magyar pingpongozó elárulta, az első négy kiemelt közül Créange-ot szerette volna ellenfélnek.

„Úgy gondoltam, ellene van a legtöbb sanszom, 50 százalék. Általában egyszer én nyerek, egyszer ő, most folytattuk ezt a sormintát. Úgy érzem, őt kicsit agyonnyomta a hazai közönség” – mondta.

Pálos következő ellenfele még nem ismert – a belga Florian van Acker és a tajvani Csen Po-jen negyeddöntőjének továbbjutója lesz a riválisa –, de ahogy fogalmazott, mindegy is, mert ő az éremért jött és az már megvan.

„Titkon reménykedtem csak az éremben, úgyhogy a folytatásban már mindegy, mi történik, én már csak boldogan mehetek haza. Persze mindent megteszek majd az elődöntőben is” – zárta gondolatait a címvédő.

PARALIMPIA, PÁRIZS

ASZTALITENISZ

MS11, EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Pálos Péter–Lucas Créange (francia) 3:0 (10, 8, 6)

KÉSŐBB

MS1, EGYES, ELŐDÖNTŐ (DÉL-PÁRIZSI 4-ES ARÉNA)

19.00: Major Endre–Robert Davies (brit)