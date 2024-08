Odaértek a hatodik helyre a lányok a párizsi olimpia 4x200-as gyorsváltóinak döntőjében

A mieink a célban (Fotó: Árvai Károly)

RIÓBAN ÖT, Párizsban négy magyar alkotta a női 4x200-as gyorsváltónkat.

A vízben persze négyen váltották egymást előbb az előfutamban, majd a döntőben, ám nyolc évvel ezelőtt cseréltünk, hiszen Hosszú Katinka csak este úszott, így Verrasztó Evelynt ő váltotta.

A 2016-os eredmény felidézését azonban nemcsak a végső eredmény azonossága indokolja, hanem az is, hogy van egy közös pontja ennek a két váltónak – egy közös pontja, akit úgy hívnak, hogy Késely Ajna.

A még mindig csak 22 esztendős úszónak a párizsi már a harmadik olimpiája, és bármilyen fura, ő a legidősebb ebben a párizsi kvartettben: Pádár Nikolett és Ábrahám Minna 18, Ugrai Panna meg 19.

Az, hogy ez a nagyon fiatal csapat a rutinos, tapasztalt úszók csoportjában odaért a hatodik, vagyis a pontszerző helyek egyikére, több mint bravúr.

Ehhez persze kellett egy remek rajt, no meg Pádár Nikolett egyéni csúcsa az első kétszázon, és nagyon kellett a másik három leányzó szíve, lelke, gyorsasága.

Ez a hatodik hely felülmúlja a realitásokat még akkor is, ha a délelőtti előfutamból ezek a lányok a második helyen léptek tovább – kell-e mondani, hogy a többi csapatnál estére jöttek az újak, a nagyok, mondjuk, olyan, mint az ausztráloknál Ariarne Titmus, vagy éppen az amerikaiaknál Katie Ledecky. Ez azért még (vagyis inkább MÉG) más szint, ők képesek 1:56-on belüli időre is, amúgy ezért is szenzációs, hogy Pádár 1:56.14-gyel indított.

És szenzációs a teljes magyar váltó – Kós Hubert mellett ők is kitettek magukért.

NŐI 4x200 M GYORSVÁLTÓ

Olimpiai bajnok: Ausztrália (Mollie O’Callaghan, Lani Pallister, Brianna Throssell, Ariarne Titmus – Jamie Perkins, Shajna Jack) 7:38.08 – olimpiai csúcs

2. Egyesült Államok (C. Weinstein, P. Madden, K. Ledecky, E. Gemmell – A. Peplowski, S. Manuel) 7:40.86

3. Kína (Jang Csün-hszüan, Li Ping-csie, Ko Csu-tung, Liu Ja-hszin – Dang Mu-han, Kong Ja-csi) 7:42.34

4. Kanada 7:46.05

5. Nagy-Britannia 7:48.23

6. Magyarország (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna) 7:50.52

7. Brazília 7:52.90

8. Új-Zéland 7:55.89