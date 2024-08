Molnár Erik: Nagyon boldoggá tesz, hogy meglőttem életem első gólját az olimpián

– Az elmúlt időszakban egy-egy nyilatkozata alapján néha úgy éreztem, hogy nagyon fontosnak tartja a csapatversenyt, talán egy árnyalatnyival fontosabbnak is, mint az egyénit. Így volt ez?

– Nem szeretem összehasonlítani az egyénit meg a csapatversenyt, nem is kell, mindkettő rendkívül fontos nekem, és értékes helyet foglal el a szívemben – válaszolta Szilágyi Áron csütörtökön a magyar sajtó képviselőinek tartott fogadáson, amelyet a párizsi magyar nagykövetségen tartott a konzulátussal karöltve a Magyar Olimpiai Bizottság. – Most csapatban jött ki jobban a lépés, nem volt rajtam az egyéniben érzett teher, szorongás, sokkal könnyedebben ment már a bemelegítés is a Grand Palais-ban. A teljesítményem is jobb volt már, úgy tűnik, ez így volt megírva – az elmúlt három olimpián inkább az egyéni siker szólt nagyobbat, most a csapatért kellett többet küzdeni.

– Rutinos versenyzőként hogyan kellett dolgoznia önmagán a sikertelen egyéni viadalt követő napokban?

– Három napunk volt az egyéni verseny után, Szatmári Andrással és Gémesi Csanáddal ugyanabban a cipőben jártunk, nem úgy sikerült az a nap, ahogy szerettük volna. Természetesen mindegyikünk más körülmények miatt volt csalódott. Az első napot gyakorlatilag egy elsötétített apartmanban töltöttük együtt, kicsit szomorkodtunk, nyaldostuk a sebeinket, beszélgettünk, kártyáztunk. Szóval eléggé eseménytelenül telt, de erre szükségünk volt, nem akartunk nyilatkozni, olvasni a kommenteket, be akartunk zárkózni. Aztán a második nap már elmentünk edzeni, látszott, hogy nem vagyunk rossz formában, újabb teher került így le rólunk. Elemeztük a negyeddöntős ellenfelet, az olaszokat, kimentünk egy kicsit a városba ingereket gyűjteni. Megéreztük, hogy az olimpián és a víváson kívül is van élet, és szépen kirángattuk magunkat a csalódottságunkból.

– Azt már a döntő után is említette, hogy a dél-koreaiak ellen nüanszok döntöttek. Amikor egyedül maradt éjjel, kattogott az agya egy-egy tuson vagy bírói ítéleten?

– Hogyne, ilyenkor tusról tusra végigveszi újra az ember a mérkőzést. Csak egy eset: például ha 4:3-nál egy kicsit nagyobb mozdulattal vágok és megkerülöm az ellenfél pengéjét, akkor 5:3 lett volna ide az első kanyar után. Ilyenek jutnak ilyenkor az eszembe, aztán másnap már tudatosul, hogy ez így történt, nincs értelme agonizálni, sokkal inkább a pozitív élmények a fontosak. Nagyon erős ez a dél-koreai csapat, elképesztő, amit letett az elmúlt másfél évtizedben az asztalra, annak viszont örülök, hogy nem voltunk alárendelt szerepben. Azt éreztem a döntő elején az első három-négy asszóban, hogy alakulhatott volna ez teljesen másként, tényleg apróságokon múlt sok minden, el nem engedett vágásokon, bírói ítéleteken, kicsi rossz mozdulatokon. Aztán bejött egy csodacseréjük, aki olyan sebességet produkált, hogy csak néztünk. Ezzel együtt tényleg nem hiszem, hogy nagyon csalódottnak kellene lennünk, odatettük magunkat, és most ennyi volt benne.

– Milyen érzés, hogy felnő ön mellett egy kiváló vívó, akinek a példaképe volt, aki a klubtársa, és már teljes jogú tagja lett ennek a csapatnak?

– Abban a helyzetben vagyok, hogy egy hónapja búcsúztattam egy barátomat, Decsi Tamást, akivel 2007-ben együtt voltunk világbajnokok, és akitől én tanultam nagyon sokat. Őt most nem válogatták be a csapatba, és ez természetesen megérintett, az elmúlt tizenhét évben nemcsak a csapattársam, hanem a barátom is volt. Közben jött vasasos klubtársam, Rabb Krisztián, aki mellettem nőtt fel, és őt köszönthettük az olimpiai csapatban. De nem csupán köszönthettük, hanem köszönhetünk is neki sok mindent, nagyszerű volt a hozzáállása és a teljesítménye, fiatalon, 22 évesen. Így adjuk át a stafétabotot generációról generációra, és most egy olimpiai ezüstérmet is együtt ünnepelhetünk. Bízom benne, hogy Krisztián példájából motivációt merítenek a fiatalok és látják, hogy érdemes beleállni a kemény munkába, nem csak a nagy öregeké az elsőbbség, ha valaki teljesít, az olimpiára is ki lehet jutni és ezüstérmet lehet szerezni.

– Az imént az egyik kollégámnak elmondta, nem tudja, hogy a következő olimpiáig mit hoz a jövő, viszont itt, Párizsban még van egy meccse, hiszen jelölt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságába. Milyen esélyt lát, hogy bekerül a testületbe?

– Ez egyelőre teljes vakrepülés a számomra. Természetesen volt a közösségi médiában némi kampány, és sok emberrel találkoztam, beszélgettem. Jósolni nem tudok, lehet, hogy száz, lehet, hogy ezer szavazatot kapok, nem is kell ezzel nagyon foglalkozni. A következő napokban az urnák zárásáig próbálok ismerkedni, beszélgetni és meggyőzni másokat, hogy jól tudom majd képviselni az érdekeiket.