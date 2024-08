Kikapott Ausztráliától férfi vízilabda-válogatottunk, még nincs magyar továbbjutás

PÁRIZS 2024, FÉRFI VÍZILABDA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

AUSZTRÁLIA–MAGYARORSZÁG 9–8 (2–2, 2–3, 2–2, 3–1)

Párizs. Vezette: Sztavridisz (görög), Miskovics (montenegrói)

ÖSSZEFOGLALÓ

Kis túlzással élve, nem is igazi válogatott meccs az, amelyik előtt a Himnusz utolsó taktusait nem zengi keresztül mindenkit megelőzve egy lelkes, öblös, ötven év feletti férfi hangja, „Hajrá magyarok”-at kiáltva – így volt ez vízilabdázóink negyedik csoportmérkőzését megelőzően is, amelyet ellenfelünk, Ausztrália a mieinkhez hasonlóan hat ponttal a zsebében várt. A találkozóra még a kezdés előtti pillanatokban is árultak jegyeket – nagyjából tízezer forintnak megfelelő euróért már bejuthatott, aki szeretett volna, végül a székek bő négyötödén foglaltak helyet szurkolók, köztük jó néhányan piros-fehér-zöld zászlókat lengetve.

A korábbi három csoportmeccsen felemás teljesítményt nyújtó mieink a továbbjutást ünnepelhették volna, ha legyőzik Ausztráliát. Ha legyőzik... Ez azonban nem sikerült a válogatottnak, pedig a kezdés még biztatóan alakult.

A legelején az ausztrálok hozták el a labdát, az első veszélyes akciót azonban a magyar válogatott alakította ki: Varga Dénes ejtett a kapufára.

„Húúú” – visszhangzott kórusban a Saint-Denis-i úszókomplexum, a közönség egy része már lendült, hogy talpra ugorhasson, ebből az akcióból viszont még nem született gól. A találatra egészen a negyed közepéig kellett várni, amikor egy alaposan kijátszott akció végén Manhercz Krisztián szép lövésével vezetést szerzett Magyarország. Nem örülhettünk sokáig, egy labdavesztés után gyorsan jött az egyenlítés. Nagyjából másfél perccel a vége előtt Fekete Gergő távoli lövésével ismét előnyhöz jutottunk – ez sem tartott sokáig, Angyal Dániel összehozott egy ötméterest az ausztráloknak, amely után 2–2-vel vonultak a csapatok az első pihenőre.

A második negyedben a fordítás is összejött az ausztráloknak, majd az egész meccsen nehezen feltartóztatható, szabadkai születésű Milos Maksimovic látványos svédcsavarjával már kettővel mentek – Varga Zsolt ki is kérte első idejét.

A magyar csapat felrázta magát hátrányban: a magyar szövetségi kapitány épphogy csak elmondta jó tanácsait, máris belehúzott csapatunk: s egy előrejátszott labdát Varga Dénes ütött be Nic Porter felett a kapuba. A nagyszünetre már előnnyel vonultunk: Manhercz akcióból, majd Zalánki Gergő gyönyörű szabaddobásból talált be.

A következő játékrészt Molnár Erik kiállítását követően kapott góllal indította a magyar csapat, de a mieinket egy cseppet sem hatotta meg, hogy ismét döntetlent mutatott az eredményjelző – kisvártatva dobtak kettőt. Maksimovic szépítése után küzdelmesen telt a folytatás, Zalánkinak több veszélyes próbálkozása is akadt, Vogel Soma nagyokat védett – egy blokkról levágódó ausztrál próbálkozás pedig egy lelátón helyet foglaló kisfiú kezében kötött ki.

Egyik csapat sem vonult nyugodtan az utolsó, a mieink – hiába a javuló tendencia – nem uralták kellően a mérkőzést, az ausztrálok pedig ekkor még messze voltak a győzelemtől az általuk nagyra tisztelt magyar együttes ellen.

Négyből négy.

A ráúszásoknál mindig Ausztrália hozta el a labdát a mérkőzésen, s ezzel egészen odáig nem lett volna gond, ha az utolsó negyed nem úgy alakul, ahogy...

Pont amikor úgy tűnt, hogy magasabb ritmusra kapcsolunk, Manhercz ötöse után Nathan Power emberelőnyből szépített, majd magyar válogatottnak nem sikerült gólt szereznie sem kettős fórban, sem egyenlő létszám mellett és ahogyan az ilyenkor lenni szokott, jött az egyenlítés, Marcus Berehulak lőtte ki a jobb alsót.

„Harcoljatok, harcoljatok” – kérlelte a közönség magyar része másfél perccel a vége előtt – és valóban, ez hiányzott, a magyar válogatott semmilyen extrát nem nyújtva hozta le a találkozót. Az elért „üzemi hőfok”, amelyről a meccs előtt írtunk a csapat kapcsán, már a múlté volt, az ausztrál csapat pedig a hajrában sikeresen levédekezett minden magyar próbálkozást, majd aztán a kést is belénk döfte: Power csinált helyet magának a kapunk előtt, majd a támadóidő utolsó másodperceiben, közelről megszerezte ellenfelünk győztes gólját.

Varga Zsolt széttárta a karját és időt kért – a hátralévő 46 másodpercben azonban már nem sikerült megmenteni a mérkőzést. Szép járatás után Vígvári Vincének még volt egy veszélyes próbálkozása, azonban az a blokkról és a jobb lécről a kapu mellé ment – az ausztrálok pedig innen már kihúzták időhúzással, s egygólos győzelmet arattak. A szerbek ellen így élet-halál meccs várhat ránk az utolsó fordulóban.

AUGUSZTUS 3., SZOMBAT

A-csoport

Horvátország–Görögország 14–13 (3–3, 1–3, 7–3, 3–4)

16.35: Montenegró–Egyesült Államok

21.05: Olaszország–Románia

B-csoport

Spanyolország–Japán 23–8 (4–0, 6–2, 7–4, 6–2)

Ausztrália–Magyarország 9–8 (2–2, 2–3, 2–2, 3–1)

19.30: Szerbia–Franciaország

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Spanyolország 4 4 – – – 57–31 +26 12 2. Ausztrália 4 3 – – 1 31–28 +3 9 3. MAGYARORSZÁG 4 2 – – 2 45–41 +4 6 4. Franciaország 3 1 – – 2 34–35 –1 3 5. Szerbia 3 1 – – 2 30–38 –8 3 6. Japán 4 – – – 4 46–70 –24 0

A FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT OLIMPIAI KERETE

Kapusok: Bányai Márk (Szolnoki Dózsa-Praktiker), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (CN Marseille), Fekete Gergő (FTC-Telekom), Hárai Balázs (Genesys-OSC Újbuda), Jansik Szilárd (FTC-Telekom), Manhercz Krisztián (FTC-Telekom), Molnár Erik (FTC-Telekom), Nagy Ádám (FTC-Telekom), Vámos Márton (FTC-Telekom), Varga Dénes (FTC-Telekom), Vigvári Vince (Genesys-OSC Újbuda), Zalánki Gergő (Pro Recco)

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt