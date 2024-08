Duplantis a lőállásban – a laza török előtt tisztelgett a rúdugró

Párizs látni és továbbjutni a csoportkörből.

Lille-t látni és…

Utóbbi mondatot függőben hagyjuk nagyjából kedd este hét óráig. Mindenesetre az tény, hogy a magyar női kézilabda-válogatott az egyik célját már elérte az olimpián, két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel kiharcolta a továbbjutást a párizsi csoportkörből, így kedd este fél hattól Svédországgal küzdhet meg az elődöntőbe jutásért. A helyszín Lille, hiszen az eddig ott versengő kosárlabdázókat váltva a férfi és a női kézilabdatorna egyenes kiesés mérkőzéseit és helyosztóit már az északfrancia városban, közelebbről a 27 ezer nézőt befogadó Stade Pierre-Mauroy-ban rendezik meg.

„Minden rendben, semmi különös fejlemény nincs. Nem mondom, hogy furcsa, de tény, Lille-ben nincs olyan nyüzsgés, mint Párizsban, itt nagy a nyugalom – mondta lapunknak hétfőn Golovin Vlagyimir, a nemzeti együttes szövetségi kapitánya. – Teljesen más a környezet, nem hasonlít a párizsi ötkarikás falura, kicsit olyan a szállás, mintha a telki edzőközpontban lennénk. Annyi inger ért minket, hogy találkoztunk az összepakoló és Párizsba utazó kosárlabdázókkal. Ebben persze az is jó, hogy tényleg csak az előttünk álló feladatra koncentrálhatunk.”

Az új meccshelyszínt viszont egyik negyeddöntős válogatott sem tudja „belakni”, a keddi párharcok előtt edzésre nem lesz lehetőség, a magyar keret is egy külső csarnokban tréningezik a négy közé jutásért vívandó találkozó időpontjához igazítva. Ilyen szempontból tehát senki sem lesz előnyben, hiszen mindenkinek azonosak a feltételek a torna lényegi része előtt.

Amit tudtunk, kihoztuk a csoportkörből. Nyilván lehetett volna jobban is szerepelni, de alakulhattak volna rosszabbul is az eredményeink, a lényeg, hogy továbbjutottunk és szerintem ezt nem kell megmagyarázni. A negyeddöntőben teljesen más mérkőzés várható, mint amilyet egymás ellen játszott a két csapat az áprilisi, debreceni olimpiai selejtezőn. Az sem kérdés, hogy a svéd válogatott jobb erőkből áll, de mint általában – és ez már ezen az olimpián is bebizonyosodott –, nem ez dönti el a meccseket, hanem az, hogy az egyenes kieséses szakaszban melyik fél tud jobban érvényesülni, és ki tudja jobban kezelni, ha nehéz helyzetbe kerül a meccs során. Ha a tudást és az esélyeket nézzük, akkor nyilván a svédek felé billen a mérleg nyelve, viszont a férfiaknál és a nőknél is láttuk a csoportkörben, hogy a legerősebb válogatottak is hullámvölgybe kerülhetnek. Ezek mélysége és hossza dönti el a mérkőzés végkimenetelét. Pró és kontra érveket a svédek, a norvégok és a dánok mellett és ellen is fel lehet hozni, hogy a másik hatosból melyik lett volna az ideális ellenfél a nyolc között, de gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy a három skandinávból melyikkel játszunk az elődöntőért. Nem számít, ki fekszik nekünk jobban vagy kevésbé. Mindenképpen fizikailag kemény, futós csatára számíthatunk, racionális kézilabdára kell felkészülnünk. A svédek játéka a kemény védekezésre épül, nagyon gyorsan hozzák fel a labdát, jól indulnak, illetve felállt fallal szemben széles mozgásokra alapoznak, és nem túl bonyolult, de jól begyakorolt elemekre építkeznek. A kapuban átlag feletti teljesítmény kell nálunk, csökkenteni kell a technikai hibák és az eladott labdák számát, ezenkívül minimum két-három játékosunknak extrát kell nyújtani, akkor lesz esélyünk. Danyi Gábor, korábbi női szövetségi kapitány

„Rendben vannak a lányok, mindenki várja az újabb erőpróbát. Tudjuk, miért vagyunk itt – folytatta Golovin. – Az eddigi meccseken voltak olyan periódusaink, amikor működtek az elképzeléseink és a figuráink, s adódtak olyan szakaszok, amikor ez kevésbé ment, mérkőzéseken belül is nagyon hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Fontos találkozó vár ránk, amelyen nem fér bele a sok technikai hiba, mert minden rontást kihasználnak a svédek. Rendkívül fontos, hogy csökkentsük a hibák számát.”

A svédekről élénk emlékeink lehetnek, hiszen a tavaly decemberi világbajnokság göteborgi középdöntőjében 26–22-re kikaptunk tőlük, míg április 12-én a debreceni ötkarikás selejtezőtornán a mieink nagyszerű játékkal 28–25-re diadalmaskodtak. Ezen kívül a legutóbbi, 2022-es Európa-bajnokság középdöntőjében és az előző, tokiói olimpia csoportkörében is találkoztak a felek három évvel ezelőtt.

„Többször játszottunk a svédekkel az elmúlt időszakban, tudjuk, mire képesek – szögezte le a kapitány. – Megnéztük a párizsi meccseiket is, hogyan játszottak eddig, mi változott esetleg a taktikájukban. Túl sok mindent persze nem lehet variálni ilyen rövid idő alatt, amennyi a tavaszi olimpiai selejtező óta telt el. Tisztában vagyunk az erősségeikkel, hazai pályán, Debrecenben a kvalifikációs tornán sikerült megoldanunk a feladatot, miközben nyilván ők is ugyanígy felkészülnek belőlünk. A mi oldalunkon sem lehetett sok mindent megváltoztatni a legutóbbi találkozásunk óta, de szerintem nem is szabad. A hibák és a labdaeladások csökkentése azért lényeges, mert Nathalie Hagman abban a pillanatban, ahogy elveszítjük a labdát, már a mi kapunk előtt terem, erre nagyon oda kell figyelnünk. Védekezésben masszívak, mozgékonyak, folyamatosan kilépnek a falból a védők, akár tíz-tizenegy méterre is, szóval a kapujuktól távol is már próbálják megakadályozni az ellenfél támadásépítését. Az átlövéseik hatástalanítására szintén jelentős hangsúlyt kell fektetnünk, mert bár fiatal kerettagjaik is vannak, ám jókora lövőerőre alapoznak. Egy olimpián nagyon nehéz jósolni, hosszú a verseny és már akadtak meglepetések. A negyeddöntőre is úgy készülünk, ahogyan a korábbi mérkőzéseinkre. Mindent megteszünk a továbbjutásért, elemeztük a svédeket, a saját teljesítményünket is, a legutóbbi két egymás elleni találkozónkat, amelyeken méltó ellenfelek voltunk – kedden nemcsak méltó riválisok lennénk, győzni akarunk!”