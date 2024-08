Az utolsó pillanatig harcolnak a férfi kézilabdázók Dánia ellen

Azt bizonyította a norvégok elleni olimpiai csoportmérkőzés, hogy az utolsó pillanatig van remény arra, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott továbbjut a csoportjából. Chema Rodríguez együttese közel volt a bravúrhoz, és úgy játszott a norvégok ellen, mint az elmúlt években soha, hosszú ideje először volt esélye a győzelemre. Mint ahogy arra sem igen volt még példa, hogy a gyors norvég támadók ennyire tartottak volna a magyar hatos faltól, és ilyen utolsó másodperces ki-ki meccset játszottunk volna a skandinávokkal.

„Az első félidő nagyon jól sikerült, a második kevésbé, de csapatunk erejét mutatja, hogy szinte végig vezettünk a norvégok ellen, akik csak az utolsó pillanatban tudtak nyerni – mondta Palasics Kristóf, a magyar együttes kapusa, aki Norvégia ellen tíz, Argentína ellen tizenhárom, Egyiptom ellen pedig hat védést mutatott be, ám akkor valamivel kevesebb időt kapott. – Nincs rosszabb, mint az utolsó másodpercben vereséget szenvedni, nagyon csalódottak vagyunk, legalább egy pontot megérdemeltünk volna, de ilyen a sport. A vereség ellenére sok pozitívum volt a játékunkban, szívünket-lelkünket kitettük a pályára. És ha a norvégok ellen ilyen játékra voltunk képesek, a továbbiakban is bízhatunk a jó eredményben. Van még hátra két meccsünk, az utolsó pillanatig harcolni fogunk, és nem adjuk fel, ez a csapat nagyon összetartó.”

A norvégok elleni találkozó egyik legjobbja a mezőnyjátékosok közül a Szeged balátlövője, Bodó Richárd volt, aki nagyon elkapta a fonalat, nyolc lövéséből hat lett gól, akárcsak klub- és válogatott csapattársának, a beálló Bánhidi Bencének, a norvégok ellen ők ketten játszottak a leginkább kiemelkedően, sokat vállaltak magukra.

„Alig akarom elhinni, ahogyan a norvégok elleni meccs vége alakult, nagyon sajnálom, hogy nem volt szerencsénk, pedig megharcoltunk érte – mondta a lefújás után Bodó Richárd. – Kockáztattunk, ami be is jött, megvolt a lehetőségünk eldönteni a mérkőzést. Ugyanakkor nem a ziccert rontó Imre Bencére kell rakni a felelősséget és a terhet, nem az ő hibája, mindannyian hibáztunk a meccsen. Felkészültünk, hatvan percig küzdöttünk, és úgy érzem, jobban megérdemeltük volna a győzelmet. Nemcsak mi, hanem az ellenfelek is fáradnak ebben a terhelésben, ki kell használni a korai meccseket, mert utána lehet pihenni.”

A dánok ellen ugyancsak reggel kilenckor kezdünk, és az eddig legkeményebb mérkőzésünkre számíthatunk. Az ellenfél úgy megy előre, mint a gép, a torna fő esélyesévé lépett elő az első három csoportmeccs után, a legtöbb gólt szerezte eddig a mezőnyben, meccsenként kereken 35-öt, és csak két ellenfél kapott nála kevesebbet, átlag 27.6-ot – a mi esetünkben ez a két szám 30.6 és 28.6.

Nagybetűs kézilabdanemzet, amely története során 43-szor végzett a legjobb tízben a három nagy világversenyen. Dánia a legutóbbi három világbajnokságot megnyerte, már csak ezért is kijelenthető, hogy aranykorát éli. Korszakos csapat, amely az olimpia után a pályafutását befejező Mikkel Hansenhez és a válogatottól szintén visszavonuló Niklas Landinhoz hasonló legendák mellett nagy formátumú fiatalokat is a soraiban tud. A 25 éves Mathias Gidsel szokás szerint elképesztő formában van: első három meccsén 32 akciógólt (!) dobott, amivel fölényesen vezeti a góllövőlistát csapattársa, az Argentína ellen félpályás álomgólt szerző Simon Pytlick előtt. Az „új arc” ezen a tornán Thomas Arnoldsen, az Aalborg 22 éves irányítója tökéletesen kiegészíti a Gidsel–Pytlick álomduót a hátsó posztokon. A francia válogatott a januári Eb-döntőben azért megmutatta, hogy kellően összeszedett védekezéssel le lehet győzni a dánokat. OLIMPIA: 1. (2016), 2. (2020), 4. (1984), 6. (2012), 7. (2008), 8. (1976) – 8 részvétel

VB: 1. (2019, 2021, 2023), 2. (1967, 2011, 2013), 3. (2007), 4. (1938, 1958, 1970, 1978, 1982, 2009), 5. (1954, 1961, 2015) – 25 részvétel

EB: 1. (2008, 2012), 2. (2014, 2024), 3. (2002, 2004, 2006, 2022), 4. (1994, 2018) – 15 részvétel

MAGYAR MÉRLEG ELLENE: 44 mérkőzés, 21 győzelem, 4 döntetlen, 19 vereség, 1014–1032-es gólkülönbség

LEGUTÓBB EGYMÁS ELLEN: 2023. január 25., vb-negyeddöntő, Stockholm. Dánia–Magyarország 40–23. Legjobb magyar dobók: Bodó, Lékai 6-6, Bóka, Rosta M. 3-3 Korszakos csapat ellen kellene meglepetést szerezni

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L–K Gk P 1. Dánia 3 3 – – 105–83 +22 6 2. Norvégia 3 3 – – 89–78 +11 6 3. Egyiptom 3 1 1 1 88–88 0 3 4. MAGYARORSZÁG 3 1 – 2 92–86 +6 2 5. Franciaország 3 – 1 2 77–90 –13 1 6. Argentína 3 – – 3 83–109 –26 0

