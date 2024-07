Párizs 2024: a svédek három góllal legyőzték a spanyolokat a férfi kézilabdatornán

A Hertzka Orsolyával felálló franciák az elmúlt években rengeteget fejlődtek, de a közvetlen élmezőnyhöz eddig nem tudtak felzárkózni, az olaszok ellen viszont bizonyították, számolni kell velük a negyeddöntőért zajló küzdelemben. Szoros védekezésükkel nagyon megzavarták Carlo Silipo együttesét, amely támadásban rendkívül indiszponáltan játszott: egy perc alatt két ötméterest hibázott, és fórban sem tudott érvényesülni. A harmadik negyed végén így is vezettek az olaszok, de a negyedik szakasz közepén három perc alatt hármat lőttek a franciák, majd fegyelmezetten őrizték előnyüket a dudaszóig.

A B-csoport másik mérkőzésén is borult a papírforma, a címvédő amerikaiak 13–11-re elveszítették a tokiói döntő „visszavágóját” a spanyolok ellen. Hiába lépett el hamar kettővel Adam Krikorian csapata, a nagyszünetben már hátrányban volt, és a harmadik negyedet is pocsékul kezdte. Időt kértek az amerikaiak, ám utána emberelőnyből lövésig sem jutottak el, a spanyolok ugyanis labdát szereztek, az ihletett formában játszó Bea Ortíz pedig bepattintotta a fórt, így ötgólosra nőtt a különbség. Még innen is lehetett volna visszaút az Egyesült Államoknak, mert hátul összeálltak a blokkok – amikor Kaleigh Gilchrist lövése becsúszott Martina Terré hóna alatt, már csak egy volt közte. A spanyolok viszont megrázták magukat, azonnal válaszoltak, a kapus Ashleigh Johnson átlövése (!) már csak szépségtapaszt jelentett.

VÍZILABDA

NŐK

B-csoport

Franciaország–Olaszország 9–8 (1–3, 3–3, 2–1, 3–1)

Egyesült Államok–Spanyolország 11–13 (3–2, 2–4, 4–5, 2–2)

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Spanyolország 2 2 – – – 28–17 +11 6 2. Egyesült Államok 2 1 – – 1 26–19 +7 3 3. Franciaország 2 1 – – 1 15–23 –8 3 4. Olaszország 1 – – – 1 8–9 –1 0 5. Görögország 1 – – – 1 6–15 –9 0

KÉSŐBB

A-csoport

18.30: Kína–Hollandia

20.05: Magyarország–Kanada