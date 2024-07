Tizenkét év után Egyiptom ellen kezdi a férfi kézilabda-válogatott az olimpiát

IMRE Bence, a férfiválogatott jobbszélsője: – Édesapám révén videóhíváson keresztül már láttam, milyen egy olimpiai falu, de élőben természetesen teljesen más. Nagyon élvezem, hogy találkozom a jövőbeli kieli klubtársaimmal is, beszélgetünk, tudják, hogy ki vagyok. Vannak itt más neves sportolók, mint például a teniszezők, őket is jó látni. Korábban úgy gondoltam, reálisan a Los Angeles-i olimpiára juthatok ki, ezt mondtam édesanyámnak is, ám tavaly bekerültem a válogatottba, és boldog vagyok, hogy itt lehetek Párizsban. Az edzéseink is jól sikerültek, mindenki a feladatára összpontosít. Egyiptom ellen ki-ki mérkőzést játszunk, de akkor sem szabad hátradőlni, ha nyerünk, mert végig nagyon nehéz feladatok várnak ránk.