Gasper Okorn: Tovább kell jutnunk a világbajnoki előselejtezőből!

– Örül, hogy folytathatja a munkát a válogatott élén?

– Boldog vagyok, hiszen már az Európa-bajnoki selejtezősorozat végén jeleztem, szeretném folytatni – felelte a Nemzeti Sportnak adott interjújában Gasper Okorn, férfi kosárlabda-válogatottunk posztján megerősített szövetségi kapitánya. – Szeretek a csapattal dolgozni, és motivált vagyok, mert sok fontos feladat áll előttünk. Egy kissé fel kell frissítenünk a keretet, és a nyáron lépésről lépésre haladva el kell érnünk oda, hogy a világbajnoki előselejtező-csoportunk első két helyének valamelyikén végezzünk. Köszönöm az elnökségnek és Báder Márton elnöknek, hogy bizalmat szavazott nekem, megígértem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek a sikerekért.

– Mi az ütemterve a nyári időszakra?

– Előkészítettünk már mindent, július huszadika környékén kezdjük az edzéseket, játszunk egy felkészülési mérkőzést, a legvalószínűbb, hogy július végén idegenben Horvátország ellen, aztán lesz még néhány napunk itthon a romániai első tétmeccsig.

– Mit tud elmondani az előselejtezőbeli két ellenfelünkről, Romániáról és Észak-Macedóniáról?

– Észak-Macedónia ugyanabban a cipőben jár, mint mi, nem jutott ki az Európa-bajnokságra. Van két ragyogó játékosa, T. J. Shorts Párizsból és Nenad Dimitrijevics Milánóból, mindketten Euroliga-topszintet képviselnek. A többiek átlagos kosárlabdázók, a klasszisok nélkül teljesen más a csapat. Románia az első előselejtezőből érkezik, legtöbb játékosa a hazai bajnokságban szerepel. Mindkét válogatott jó képességű, de azt gondolom, teljes kerettel elérhetjük a célunkat. A nehézséget az adja, hogy a nyár közepén járunk, most még nem tudhatjuk, ki lesz egészséges, ki nem, és mivel javában zajlik az átigazolási piac, lesz, aki új klubot keres, ez bonyolítja a helyzetet. Mi mindenkit meghívunk, az a legnagyobb kérdés, kik tudnak jönni a csapathoz.

– Ugyanaz lesz a stábja, Milos Konakov és Sabáli Balázs segítik?

–Igen, ugyanazzal a csapattal dolgozunk, amellyel az előző évben.

– Vannak a fejében nevek, akik helyettesíthetik Eilingsfeld Jánost, Hanga Ádámot és Keller Ákost?

– A korábbi nagy generáció lassan befejezi a válogatott szereplését, Hanga, Keller és Eilingsfeld már így tett, viszont annak nagyon örülnék, ha Vojvoda Dávid velünk maradna. Nagyon fontos és tapasztalt játékos, szeretek együtt dolgozni vele, igazi profi és a legutóbbi két meccsünkön Hanga hiányában sok terhet vett a vállára, hasznos védekezésben és támadásban is. Beszéltem már vele erről, nyitott az egyeztetésre, és a jövő héten, már a pozíciómban megerősítve először vele szeretnék megállapodni a folytatásról. A csapat magját az 1995–1996-ös évjárat alkotja Perl Zoltánnal, Váradi Benedekkel, Benke Szilárddal, Golomán Györggyel, és ide számolom még Nathan Reuverst is. Köréjük építkezünk, több név jön szóba, aki érdemes a válogatottságra, például Valerio-Bodon Vincent, Maronka Zsombor, Meleg Gergő, Lukács Norbert, Somogyi Ádám, Pongó Marcell, Tanoh Dez András, Pallai Tamás, Filipovics Stefan. Hosszabb listát állítunk össze a nyárra, megnézzük az U20-as csapatot, más játékosokat, és lehet, hogy nagyon fiatalokat is meghívunk az összetartásra.

– Milyen szerepet szán klubedzőként az olasz élvonalban sereghajtó Pistoiában Valerio-Bodon Vincentnek? Hogyan jött a lehetőség az átigazolására?

– Különleges helyzetben vagyunk, súlyos anyagi problémák gyötrik a klubot, a korábbi tulajdonos nagyon rossz lépéseket tett, egy rakás pénzt elköltött rosszul kiválasztott játékosokra. Amikor a Pistoiához kerültem, nem tudtam semmiről, de káosz uralkodott. Úgy terveztem, hogy a februári válogatott szünet után nem megyek vissza, aztán a másik tulajdonos előlépett, kitette a kollégáját. Elvesztettük négy alapemberünket, ugyanakkor az új vezető kifizette a többi játékost és engem is. Próbálunk dolgozni, de nem élvonalbeli színvonalú a keretünk erőssége, az anyagi lehetőségek korlátozottak. Profiként igyekszünk tisztességgel befejezni az idényt, rendesen edzünk. Két játékos átigazolására nyílt lehetőségünk, egyikük az amerikai Kadeem Allen, a másikuk Valerio-Bodon, akinek van európai útlevele és az NBA G-liga idénye befejeződött a csapatának. A sportigazgatónk és én is egyeztettem az ügynökével, Németh Istvánnal, jó megoldás nekünk, és örülök, hogy egy hónapon át együtt dolgozhatunk, jobban megismerhetem őt a nyári válogatott program előtt.