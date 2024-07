Olimpiai rekord született 10 méter légpisztolyban – Major Veronika 8. lett

Fesztivál a pusztában. Röviden így lehet leírni a hangulatot, amely a negyvenezres Chateauroux határában található sportlövő központban uralkodik. A mindentől távol lévő létesítményben, amely egy katonai objektum területén fekszik, két csarnokban zajlanak a versenyek. A bejáratok előtt található parkban fúvószenekar fogadta zenéjével kilátogatókat. A jó idő is visszatért végre az esős napok után, a szikrázó napsütésben, az étel-italos standoknál nagy volt a forgalom, aki pedig épp nem valamelyik versenyt követte, a szabadban helyezett nyugágyakban feküdt és beszélgetett.



Major Veronika szombaton parádésnak mondható 582 körös eredménnyel, első helyen vívta ki a részvételt a döntőben. A legjobb nyolc között két kínai – köztük a tokiói bronzérmes Csiang Zsan-hszin – két koreai, továbbá egy-egy indiai, török és vietnámi ellenféllel kellett megküzdjön.



A nézőtéren az indiaiak voltak a leghangosabbak, már a verseny előtt fél órával is nagy hangzavart teremtettek, amikor a műsorközlő köszöntötte őket, illetve a kínaiakat sem kellett félteni – magyarokból elvétve akadt a lelátón.



Ebbe a hangulatba érkezett meg a finálé előtt nyugodtnak tűnő keszthely versenyző is, aki az első öt próbálkozását stabil, 9.7 és 10.1 kör között változó eredményekkel hozta – ezek után az ötödik helyen ált a rangsorban. A második ötöst versenye legjobb lövésével, 10.5-tel indította, ezután azonban visszaesett teljesítménye – visszacsúszott a hetedik pozícióba.



A következő körökben mindenkinek két-két lövése volt – aki ezek végén a ranglistán legrosszabb eredménnyel állt, az búcsúzott. Major 11. próbálkozására 8.8-at, 12.-re 8.2-et lőtt, így a török Sevval Tarhan mögé került és 114 körös végeredménnyel kiesett.



A tokiói bronzérmes Csiang hatodikként fejezte be, utána honfitársa, Li Hszüe is búcsúzott, őt a vietnámi Thu Vinh Trinh követte.



Az indiai Manu Bhaker mindössze egy tized körrel (!) esett ki harmadikként – mondani sem kell, óriási ovációt kapott a nézőtérről – az első két hely pedig két dél-koreai versenyző között dőlt el. Kim Je Dzsi és Oh Je Dzsin egymást előzgette a verseny során, végül utóbbi olimpiai rekordot jelentő 243.2 körrel lett aranyérmes!

PÁRIZS 2024

SPORTLÖVÉSZET

NŐI LÉGPISZTOLY

1. O Je Dzsin (Dél-Korea) 243.2

2. Kim Je Dzsi (Dél-Korea) 241.3

3. Manu Bhaker (India) 221.7

4. Trin Tu Vin (Vietnám) 198.6

5. Li Hszüe (Kína) 178.2

6. Csiang Zsan-hszin (Kína) 156.5

…

8. Major Veronika 114.0

33. Fábián Sára