Skeet: Renner Bálint a világelittel tartotta a lépést Lonatóban

Nagyszerű teljesítményt nyújtott a skeetlövők az olaszországi Lonatóban rendezett felnőtt-világkupaversenyén Renner Bálint.

A 18 éves ígéret a megméretésen 125 korongból 123 találatot ért el,

ezzel új magyar csúcsot állított fel: a korábbi országos rekordot Bokor Bálint és Somogyi Árpád tartotta 121 koronggal.

Renner a 11. helyen zárt, miután szétlövést követően lemaradt a döntőről, de a szereplése azért is igen megsüvegelendő, mert a világ legjobb skeetlövői között volt képes erre az eredményre.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a 180 fős elitmezőnyben a magyar tinédzser olyan nagyágyúkkal versenyzett együtt, mint a négyszeres olimpiai bajnok amerikai Vincent Hancock, a világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes svéd Henrik Jansson vagy a junior-világ- és Európa-bajnok cseh Daniel Korcák. Nem mellesleg többek között megelőzte az amerikai bajnok Santiago Romero Juarezt vagy az olaszok egyik legnagyobb reménységét, a világkupagyőztes Marco Cocót.

„Ez a verseny minden szempontból a pályafutásom csúcsa volt eddig – mentálisan, technikailag, formailag – mondta Renner. – Már az edzéseken éreztem, hogy jól megy, és az egész idei szezonom kiegyensúlyozottabb, mint valaha.

Tudtam, hogy jó formában vagyok, de hogy a világ elitjével egy szinten teljesítek – az minden képzeletet felülmúlt.

Renner Bálint remekelt Lonatóban Forrás: MSSZ

„A 2024-es olimpia után kezdtünk együtt dolgozni Bálinttal – nyilatkozta Renner edzője, az olasz Raffaele Bianco. – Azt mondtam neki, ha elkötelezett, keményen dolgozik, el fog érni néhány nagy célt. Mostanra elkezdett hinni magában, és minden nap bizonyít. A 123/125 nemcsak egy szám, hanem egy üzenet: itt vagyunk! Bálint a világ legnagyobbjai között bizonyított, és ez még csak a kezdet.”

Lonatóban további két magyar versenyző indult skeetben, Nemes Áron (147) és Ternák Tamás (140).

Amikor nemrégiben honlapunk interjút készített Renner Bálinttal, feltettük neki a kérdést, hogy idővel láthatunk-e ismét magyar koronglövőt a nemzetközi felnőttélmezőnyben? A válasz így hangzott:

„Mi vagyunk a lehetőség. Skeetben rajtam kívül Ternák Tamás és Nemes Áron tartozik a sokra hivatott korosztályos versenyzők közé. De rengeteget kell edzeni és mentálisan is meg kell erősödni. Ha kifogunk egy jó napot, Tomi és én is oda tudunk érni a döntőbe a juniorok világversenyein is. Az idén Franciaországban lesz a Eb, és ott szeretném magamból kihozni a legtöbbet és a legjobbak között lenni.

Az a célom, hogy ott legyek a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

Az esélyem megvan és úgy hiszem, hogy kellő elhivatottsággal meg tudom csinálni.”

Az Európa-bajnokságot két hét múlva rendezik a franciaországi Chateauroux-ban, a 2024-es olimpiai helyszínén.

(Kiemelt képünkön: Renner Bálint Forrás: MSSZ)