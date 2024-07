Milák Kristóf reakciója mindent elárult az idejéről – videó

A találkozón már pályára lépett a norvégok világklasszis játékosa, Henny Reistad is, aki az első két csoporttalálkozót sérülés miatt még kihagyta. Most azonban már megfelelő állapotban volt ahhoz, hogy visszatérjen, és kilenc lövésből négy gólt szerzett is a találkozón, amelynek az egyik legjobbja volt.

Rajta kívül a győri kontingens tagjai közül Veronica Kristiansen négy, Kari Dale Brattset két gólig jutott a norvégoknál, az új szerzemény Kristine Breistöl nem volt eredményes. A dél-koreiaknál egy másik győri játékos, Rju Un Hi hat találatot jegyzett.

KÉZILABDA

NŐK

A-csoport

Norvégia–Dél-Korea 26–20 (13–11)

Ld: Skogrand 5, Kristiansen 4, Reistad 4, ill. Rju 6

KORÁBBAN

Németország–Szlovénia 41–22 (16–9)

Ld: Maidhof 6, Döll 6, ill. Gros 6

KÉSŐBB

21.00: Svédország–Dánia