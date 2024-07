Kovács Zsófinak részleges szakadása van, nem kell műteni

Szűcs Luca és Márton Anna is negyeddöntős

Márton Anna Pusztai Lizát győzte le, míg Szűcs Luca a bolgár Joana Ilievát múlta felül. NYOLCADDÖNTŐ

Márton Anna–Pusztai Liza 15:7

Szűcs Luca–Joana Ilieva (bolgár) 15:10 BŐVEBBEN ITT OLVASHAT!

Késely Ajna is reagált a nagy visszhangot kapó nyilatkozata után

Mint ismert, hangzatos nyilatkozatot tett Késely Ajna azután, hogy nem jutott döntőbe 400 gyorson a párizsi olimpián, s úgy fogalmazott, el kellett fogadnia, hogy nem ő lesz a világmegváltó úszó. Késely szavai nagy visszhangot váltottak ki, számos reakciót kapott ő is, még Valter Attila is kifejtette véleményét, ám most Késely Instagram-oldalán ismét reagált.

„Köszönöm ezt a rengeteg fajta kommentet, üzenetet, megosztást, amik a napokban értek! Az interjúm nem tudatos, mentegetős, felelősségtől mentes üzenet lett volna. Sőt, nem is üzenet, hanem egyszerűen kötelességünk interjút adni, abban az adott pillanatban, amikor még kavargó érzelmekkel elénk rakják a mikrofont. Hálás vagyok, hogy sok emberhez elért egy bizonyos gondolat a sportról. Amikor arról beszélünk, hogy a realitás talaján maradva kimondunk egy bizonyos tényt, nem jelenti, hogy álmokról mondunk le. Az élet sosem lesz fekete-fehér, az alkat, tehetség, biológiai felépítés, edzésmódszerek, lehetőségek sosem lesznek egyenrangúak. Az a bátorság, ha ezeket számba véve olyan reális célokat tűzünk ki, amiknek a végeredménye nem 100% csalódást eredményez. Az a bátorság, ha sok-sok pofon után felállunk, de néha azt is értékeljük, amiken keresztülmentünk. Komplikált minden sportág, komplikált maga az élet, mindenkinek megvan a saját keresztje, mindenki küzd belső és külső tényezőkkel, de olykor elvész a bajtársiasság és az empatikusság. Mindenki vegye fel a harcot magával, érezze jól magát, küzdje le magát napról napról és valahol helyet kap az a fajta küzdelem a világban! De ne tűnjön el soha az önazonosság és az önszeretet!” – írta Instagram-oldalán Késely Ajna. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Késely Ajna (@keselyajna) által megosztott bejegyzés

