Gurisatti Gréta bőröndje ajándékot is rejt, de csak Párizsban derül ki, mivel lepi meg a csapattársakat

„Július és Párizs, boldog nyaralás…” Ahogy a Comment ca va című slágerben énekli Korda György, sportolóink is a francia fővárosba utaznak a napokban, de szó sincs nyaralásról, a következő két és fél hétben nem a városnézés lesz a középpontban. Csütörtök délelőtt női párbajtőrözőink és férfi kardozóink, cselgáncsozóink, valamint úszóink mellett női vízilabda-válogatottunk is útra kelt az olimpiára, amely hivatalosan péntek este a Szajna-parti megnyitóval kezdődik.

A Liszt Ferenc repülőtéren a dunaújvárosi különítmény tűnt fel először, Mihók Attila társkapitány, Mahieu Geraldine és Garda Krisztina az egyik kávézóban beszélgetett, ki üdítőt, ki limonádét kortyolgatott. A szurkolók is tudták, nagy utazásra készülnek a lányok, az egyik úr mappával a kezében érkezett, és olyannyira felkészült az autogramvadászatra, hogy odanyomtatta a játékosok nevét az aláírásuk helyéhez.

Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy papírra vetették a nevüket, kisvártatva ugyanis a poggyászcímkéket is megkapták, Garda nemes egyszerűséggel Parkes Rebecca hátán töltötte ki a sajátját. Addigra már akkora volt a tömeg, hogy moccanni is alig lehetett, nem irigyeltük azt a fiatalembert, akinek egy raklapot kellett végigtolnia a terminál egyik végéből a másikba… A szurkolók és az újságírók megkörnyékezték az élénkpiros pólóban feszítő sportolóinkat, akik a korai időpont miatt álmoskásan, de annál lelkesebben beszéltek várakozásaikról.

„Este kilencig volt edzésünk, utána még ellenőriztük, hogy mindent bepakoltunk-e, ennek is betudható a fáradtság – mondta a második olimpiájára készülő Gurisatti Gréta, akivel videós interjút is készítettünk. – Hosszú és komplett volt a felkészülésünk, nagyon sok mérkőzést játszottunk, az amerikai túra után az időeltolódással is megküzdöttünk. A csapat magja évek óta együtt játszik, tudjuk, mit várjunk az olimpiától, nem érhet minket meglepetés. Készültem egy kis ajándékkal a lányoknak, Dagi Macit is magammal viszem, akit kétéves koromban neveztem el így, ő mindig velem van.”

Gurisatti klubtársa, a szintén ferencvárosi Leimeter Dóra is vitt magával plüssmedvét, az úszó Zombori Gáborral viszont nem tarthatott Párizsba a kiskutyája, de a reptérre azért elkísérte. Sokan érzelmes búcsút vettek szeretteiktől, Kapás Boglárka és Telegdy Ádám ugyanakkor szerencsés helyzetben volt, a házaspár ugyanis együtt utazik Párizsba.

„Látod, ott mennek a nénik és a bácsik az olimpiára” – mondta egy hölgy óvodáskorú gyermekének, aki tátott szájjal nézte Szilágyi Áront, mintha átélte volna a londoni, a riói és a tokiói győzelmét is. Lehet, hogy tizenhat év múlva már ő is a sportolói gépre száll fel.