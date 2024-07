Coco Gauff viszi LeBron Jamesszel az amerikai zászlót

A játékokon az ILCA hajóosztályban a világ- és Európa-bajnok Érdi Mária és Vadnai Jonatán indul. A hajóosztály – régi nevén Laser – az atlantai olimpián került először az ötkarikás játékok programjába, azóta is az egyik legnépszerűbb.

A két magyar vitorlázó jövő csütörtökön kezdi meg a versenyzést, a végső helyezések az éremfutamban dőlnek el, ha az időjárás is engedi, várhatóan augusztus 6-án.

Érdi kedden indult Ferihegyről, majd csatlakozott a marseille-i különítményhez, Vadnai és edző-bátyja, Benjamin már több napja kint tartózkodik Franciaország legnagyobb tengerparti városában. Mindannyian vissza-visszatérő vendégek Marseille-be, hiszen hónapokkal korábban kiépítették a maguk bázisát. Már évek óta a második otthonuk, májusban „tábort vertek” a mediterrán városban, hogy minél többször tesztelhessék a vizet, a különböző irányból fújó szelet, az áramlatokat, a hullámzást, a szárazföld befolyásoló tényezőit, a körülményeket. Csupán néhány napra „ugrottak el” pár versenyre, vagy haza, a Balatonra, vagy a fővárosba.

„Néhány napja kaptam meg a versenyhajót, meg vagyok elégedve a technikával. A hajók és a vitorlák nagyon hasonlóak, igen szigorú szabályok szerint mérik fel őket – mondta a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapjának Vadnai. – Néhány nap nem lenne elég idő arra, hogy mindenféle szélviszony és hullámzás közepette kiismerjük a helyszínt, begyakoroljuk a beállításokat, ezért már évek óta visszatérünk az olimpiai versenyhelyszínre. Ez trükkös hely, nagy öböl, aminek a szájában van egy sziget, ami befolyásolja a szél irányát, ami forgolódik, illetve az öbölszájban be tudnak fordulni a tengeri hullámok, ezért adódhat, hogy nem a szél irányából érkeznek azok, akár negyven fokkal eltérhetnek, ez technikai kihívást jelent.”

Hozzátette: a legfontosabb, hogy amit az évek alatt kifejlesztettek, azt a technikát alkalmazzák a versenyen, és ne most dobjanak be valami újat, ne most kísérletezzenek.

„Szeretném a legjobb tudásomat kihozni, jó stratégiai döntéseket hozni, ha ez megvan, elégedett leszek” – mondta az Európa-bajnoki ezüstérmes Vadnai Jonatán.

A sportoló a MOB médiacsapatának látogatásakor beszélt arról is, hogy érződik a komoly médiaérdeklődés, ami nem minden versenyen van még jelen.

„A kiemelt médiajelenlét is motivációt ad. A közvetítés, a helikopteres felvétel mellett minden hajóban kis kamera lesz felszerelve, és emellett nem túl erős szél esetében még drónt is bevetnek” – magyarázta.

A korábbi ifjúsági olimpikon a távolságról is elmondta véleményét.

„A vitorlásoknál megszokott, hogy a többi sportág olimpikonjaitól külön laknak, térben messzebb versenyeznek. Tokióban is így volt, hiszen nem minden olimpiát rendeznek közvetlen tengerpart mellett, így adódhat a nagyobb távolság, mint most például a közel nyolcszáz kilométer, de a szörfösök például Tahiti szigetén mérkőznek meg. Biztos jó hangulata van a központi olimpiai falunak most Párizsban, de elmondhatom, hogy itt is minden rendben van, jó a légkör; talán nekünk egy kicsit nyugalmasabb, mert jóval kevesebben vagyunk” – fogalmazott.

Az olimpián a magyar vitorlásokat – a nemzetközi szövetség felkérése alapján – egy versenybíró is kiegészíti Böröcz Bence személyében. A szakember a londoni olimpia évében kapott a nemzetközi szövetségtől (World Sailing) nemzetközi versenybírói kinevezést, a tokiói olimpián vezető versenybíró volt, a párizsi olimpia marseille-i vitorlásversenyeinek második hetében – épp a magyar érdekeltségű futamok idején – az ILCA osztályok versenyein lesz az egyik vezető versenybíró.