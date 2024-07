A párizsi olimpia művészeti igazgatója szerint nem kívánt semmit kigúnyolni a megnyitó

A váratlan vereség után Szilágyi több támogató üzenetet is kapott: „Igazából két fő gondolat volt ezekben: egyrészt, hogy legyek büszke arra, amit eddig elértem, másrészt, hogy szedjem össze magamat a csapatversenyre. Igyekszem is ezekbe az irányokba terelni a gondolataimat, és bár egyhamar nem fog begyógyulni az a seb, hogy ennyire megvertek, de a sok biztatás segít áthelyezni a fókuszt.”

Már a szerdai csapatversenyre áttérve háromszoros olimpiai bajnokunk úgy fogalmazott: „A csapatverseny szerencsére teljesen más, társakkal vívsz, ötös asszók vannak, tudsz javítani menet közben, mert hosszabb az egész. Nem nulláznak le pár perc alatt, mint ahogy tegnap történt velem. Úgy gondolom, ez most jobban fog menni, és hát nyilván fizikailag sem fáradtam el az egyéni versenyben, így lesz ilyen szempontból is tartalék. Csináljuk a szokásos rutint, az edzéseket a hátralévő napokban, és kell elemezni is az olaszokat, az egyéni asszóikat is figyelembe véve.”

„Szerintem a legfontosabb, hogy önbizalmat gyűjtsünk, mert abban van most hiány, viszont az elmúlt évek munkája, tapasztalata segíthet ebben. A negyeddöntő konkrét végkimenetelével nem is akarok most foglalkozni, össze akarom szedni a vívásomat, jobb formát akarok mutatni, és segíteni a társaimat is mindenben, hogy a lehető legjobb állapotban állhassunk oda. Ha ez összejön, és készek leszünk, akkor természetesen a győzelemért mehetünk az olaszok ellen” – tette még hozzá a Vasas honlapjának Szilágyi.

PÁRIZS 2024

FÉRFI KARD EGYÉNI

A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Szilágyi Áron–Fares Arfa (kanadai) 8:15