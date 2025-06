A norvégok elleni pofon nyomán távozik az olasz szövetségi kapitány

FRISSÍTÉS: SPALLETTI BEJELENTETTE TÁVOZÁSÁT

A 66 éves szakember a Moldova elleni hétfői vb-selejtezőt megelőző sajtótájékoztatón közölte, hogy a mérkőzés után véget ér regnálása az olasz válogatott élén.

„Tegnap este beszélgettünk (Gabriele Gravinával, a FIGC elnökével – a szerk.), s közölték velem, hogy meneszteni fognak a válogatott kispadjáról. Én mindezt sajnálom, mivel minden nehézség dacára nem terveztem feladni – ezzel együtt kénytelen vagyok tudomásul venni a döntést. Ezt a feladatot mindig is úgy fogtam fel, hogy a hazámat szolgálom vele, így mindenki számára jobb lesz, ha felbontjuk a szerződésem” – fogalmazott Luciano Spalletti, hozzátéve, hogy a hétfői meccsen még ő ül a válogatott kispadján. A rutinos szakember hozzátette, hogy minden játékosával kiváló volt a kapcsolata.

A La Gazzetta dello Sport mindeközben úgy tudja, hogy a FIGC első számú jelöltje a megüresedő posztra Claudio Ranieri. A jelenleg az AS Roma vezetőségében dolgozó szakember visszautasítása esetén az Al-Naszr-t irányító Stefano Pioli lehet a következő jelölt.

S ha már Gravina: az olasz labdarúgás első embere vasárnap cáfolta, hogy kedden ülne le tárgyalni Spallettivel, mondván, hogy folyamatos kapcsolatban van a szövetségi kapitánnyal. A FIGC elnöke egyúttal elfogadhatatlannak nevezte az oslói vereséget, de hozzátette, hogy ennek dacára nem kell pellengérre állítani Spallettit.

„El kell ismernünk Norvégia fölényét, amely az elmúlt években úgy fizikailag, mint a technikai tudás szempontjából is a legjobb válogatottak közé sorolható, s jelen állás szerint jobbak nálunk. Egy másfajta hozzáállással máshogyan is alakulhattak volna az események. (...) Beszéltem a mesterrel és a játékosokkal, nincs semmilyen törés Spalletti és a játékosok között” – mondta Gravina, hozzátéve, hogy szerinte a szövetség kapitány nem szolgált rá a kritikákra.

