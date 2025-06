Gattuso az új olasz szövetségi kapitány – hivatalos

„Az Olasz Labdarúgó-szövetség örömmel jelenti be, hogy Gennaro Gattuso lesz az olasz futballválogatott új szövetségi kapitánya. A calabriai edzőt június 19-én, kedden, 11 órakor mutatják be a római Parco dei Principi hotelben” – áll a FIGC közleményében, amelyben Gabrielel Gravina, a szövetség elnöke is kommentálta Gattuso kinevezését.

„Gattuso az olasz futball szimbóluma, akinek a válogatott meze olyan, mintha a második bőre lenne. Motivációja, professzionalizmusa és tapasztalata elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy az olasz válogatott meg tudjon felelni az előtte álló kihívásoknak. Tudja, milyen fontosak a céljaink, köszönöm az elkötelezettségét, és azt, hogy készen áll az akadályok leküzdésére. Egyetért a FIGC-nek az olasz futball fejlesztésére irányuló projektjével, amelyben a válogatott központi szerepet játszik.”