A New School Promotion péntek esti budapesti bokszgálájának sztárvendége, Evander Holyfield a Karmelita kolostorba is ellátogatott párjával, ahol Orbán Viktor fogadta őket. A miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint a kormányfő az ökölvívás szó tükörfordításával vezette be az egykori sportolót és kedvesét anyanyelvünk rejtelmeibe, illetve Ferenc pápát is idézte.