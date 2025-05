Újra összeállt a Kárpát-medencei partnerakadémiák U16-os válogatottja

A vezetők és egyes edzők folyamatosan tartják egymással és a felcsúti központtal a kapcsolatot, megosztva a tudást, ezzel is képezve magukat. Közben megfigyelhetik a legígéretesebb tehetségeket is Dunaszerdahelytől Csíkszeredáig. A kiválasztottak idén is lehetőséget kaptak, hogy pár napra bekapcsolódjanak a Puskás Akadémián zajló munkába, edzésekbe, majd egy mérkőzésen a focitudásukat is bizonyíthassák.

A beszámoló szerint az U16-os KMAR-csapat és a magyar U16-os perspektív válogatott közötti mérkőzés előbbi 2–0-s sikerével zárult. A Kárpát-medenceieket Sándor György, a PAFC képzési felelőse irányította, a szakmai stábot pedig hat, különböző határon túli akadémiákról érkező edző alkotta. A mérkőzésre kilátogató vendégek között volt a Puskás Akadémia alapítója, Orbán Viktor miniszterelnök, és az akadémia elnöke, Mészáros Lőrinc is.