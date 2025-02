Német Kupa: a kiesés széléről táncolt vissza a Leverkusen, majd hosszabbításban nyert

A Köln az első félidő hosszabbításának tizedik percében szerezte meg a vezetést Damion Downs góljával, s előnyét az 54. percben megduplázta Linton Maina révén. A hazaiak a 61. percben szépítettek Patrick Schick jóvoltából, lendületüket azonban megtörte Max Finkgrafe ápolása. A rendes játékidő végéhez közeledve a kölnieknek is akadt helyzetük, majd a Leverkusen a 90+6. percben a duplázó Schick fejesével hosszabbításra mentette a mérkőzést. A ráadásban a továbbjutást jelentő találatot is megszerezte a Bayer, bár ehhez arra is szüksége volt, hogy les miatt ne adják meg Imad Rondic gólját.

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Bayer Leverkusen–1. FC Köln (II.) 3–2 (Schick 61., 90+6., Boniface 98., ill. Downs 45+10., Maina 54.) – hosszabbítás után

A TOVÁBBI PROGRAM

Kedd

VfB Stuttgart–Augsburg 1–0 (Undav 30.)

Február 25., kedd

20.45: Arminia Bielefeld (III.)–Werder Bremen

Február 26., szerda

20.45: RB Leipzig–Wolfsburg