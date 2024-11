Bár vezetett, végül elszenvedte ötödik vereségét a bajnokságban a Hertha

A Herthában Dárdai Márton ezúttal nem léphetett pályára, mivel az előző bajnokin begyűjtötte az 5. sárga lapját, ifj. Dárdai Pál viszont kezdőként jutott szóhoz. A berliniek veszélyesek voltak, és a 21. percben meg is szerezték a vezetést Florian Niederlechner góljával, aki mögött érkezett a legidősebb Dárdai testvér, így ha a 34 éves támadó nem lövi be a helyzetet, megtette volna az egyszeres magyar válogatott játékos. A szünet előtt egyenlített a Darmstadt, egy veszélyes helyről elvégzett szabadrúgás még lejött a sorfalról, de a lepattanót Philipp Förster bevágta a kapuba. A másodikban még két gólt lőttek a hazaiak: a 65. percben Isac Lidberg talált be, negyedóra múlva pedig Andreas Müller.

Ötödik vereségét szenvedte el a Hertha, így 17 ponttal jelenleg 10. a tabellán, míg a Darmstadt 16 ponttal a 12. helyen áll.

NÉMET 2. BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

Darmstadt–Hertha BSC 3–1 (P. Förster 45+2., Lidberg 65., A. Müller 80., ill. Niederlechner 21.)

Hertha: Dárdai Márton eltiltott volt, ifj. Dárdai Pál kezdett, a 82. percig volt a pályán.